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عمر شويل - جدة خطوات معرفة موعد نزول المكافأة الكلية التقنية 1442 بالشروط والضوابط، تعتبر الكليات التقنية من ضمن الكليات التابعة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني داخل المملكة السعودية والتي تعمل طوال الوقت على تشجيع جميع الطلاب، حتى يتمكن من التفوق والاستمرار في النجاح حتى يتمكنوا من التخرج من الكلية، والبدء في سوق العمل

حيث قام الكلية التقنية وتحديد مكافآت شهري لجميع الطلاب يتم تخصيصها من ميزانيات الجامعة، وبالتالي يتم الجميع بمعرفة موعد نزول ارتفاع الشهرية الخاصة بالمكافآت التي يحصلون عليها من الكلية التقنية، وهذا ما سوف نتعرف عليه من خلال الرسوم القادمة بشكل تفصيلي.

الاستعلام عن مكافأة الكلية التقنية

الاستعلام عن مكافأة الكلية التقنية، بالنسبة للخطوات التي تساعد على الاستعلام بشكل صحيح عن مكافأة الكليات التقنية من خلال اتباع الخطوات المحددة من خلال الموقع الرسمي عبر الانترنت لكي يتمكن ىلجميع من امكانية الاستعلام عن مكافاة الكلية التقنية من خلال السطور القادمة وهي كالاتي،

يمكنمكم تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ثم تقوم باختيار الخدمات الإلكترونية بعد الانتهاء من هذه الخطوات قام بالضغط على الاستعلام عن حالك البطاقة البنكية، ثم تقوم بإضافة البيانات المطلوبة من بعد ذلك تقوم بالضغط علي كلمة استعلام وسوف تظهر لك كافة التفاصيل التي تتعلم تتعلق المكافأة المالية من خلال الكلية التقنية.

شروط وضوابط الكلية التقنية

من ضمن الشروط والضوابط التي قامت في تحديدها الكلية التقنية لجميع المتضمن بين الذين حصلوا على مكافأة مالية هو ألا تقل نسبة الفصل الأخير عن أربعة وخمسة من عشرة، وذلك الحد الأدنى بالإضافة إلى أنه ينبغي أن يكون هذا المتقدم حسن السير والسلوك لزملائه ويقدم لهم العون والمساعدة بشكل دائم.