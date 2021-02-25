“الغذاء والدواء” توضح خطورة الإفراط في المكملات الغذائية وتشير إلى طرق التعامل مع هذه المستحضرات

بلادي – الرياض :

أوضحت هيئة الغذاء والدواء خطورة الإفراط في تناول مستحضرات المكملات الغذائية، والتي تحتوي على الفيتامينات والمعادن والأعشاب والأحماض الأمينية، لتدعيم النظام الغذائي لجسم الإنسان.

وأشارت “الغذاء والدواء” إلى أن المكملات الغذائية تساعد في الحصول على عناصر يحتاجها الجسم للمحافظة على الصحة، إلا أنها قد تسبب ضررًا في حال الإفراط في تناولها أو استخدامها بدلا عن الأدوية الموصوفة.

ونصحت الهيئة بسؤال مقدمي الرعاية الصحية عن مدى مناسبة المكمل الغذائي للعمر والحالة الصحية، وقراءة التعليمات الموضحة على العبوة وما تتضمنه من تحذيرات وتداخلات دوائية.

ودعت إلى البحث عن معلومات حول المكملات الغذائية عبر الإنترنت في مواقع غير تجارية، ورشحت مواقع وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء.

وشددت على أن المكملات الغذائية ليست علاجًا للأمراض، ولا يُسمح بتناولها للتشخيص أو الوقاية من الأمراض، وأن كلمة “طبيعي” لا تعني أن المستحضر آمن.

كما ذكرت أن الادعاءات العلاجية على المكملات، كعبارة خفض نسبة الكولسترول المرتفعة أو علاج أمراض القلب أو عبارات “فعالة أكثر من الأدوية” أو “آمنة تماما” أو “ليس لها آثار جانبية”، هي عبارات غير صحيحة.