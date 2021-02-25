في أقل من شهرين.. ولي العهد يطلق 6 مشاريع استراتيجية تقود المملكة للعالمية

بلادي – الرياض :

تسير المملكة بخطى واثقة ومتسارعة نحو النمو والازدهار، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وخلال أقل من شهرين أطلق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان 6 مشاريع استراتيجية، من شأنها أن تحدث نقلة نوعية للمملكة في شتى المجالات تقودها نحو العالمية.

ذا لاين

كان إطلاق مشروع مدينة “ذا لاين” في نيوم، 10 يناير الماضي، هو الأول ضمن سلسلة المشروعات التي أطلقها ولي العهد في العام الجديد، لتكون “ذا لاين” نموذجًا لما يمكن أن تكون عليه المجتمعات الحضرية مستقبلا، ومخططًا يكفل إيجاد التوازن للعيش مع الطبيعة

وستضم مدينة “ذا لاين” مجتمعات إدراكية مترابطة ومعززة بالذكاء الاصطناعي على امتداد 170 كلم، ضمن بيئة بلا ضوضاء أو تلوث، وخالية من المركبات والازدحام، واستجابةً مباشرة لتحديات التوسع الحضري التي تعترض تقدم البشرية، مثل البنية التحتية المتهالكة، والتلوث البيئي، والزحف العمراني والسكاني.

استراتيجية الرياض

وفي 28 يناير أعلن الأمير محمد بن سلمان عن استراتيجية لتطوير مدينة الرياض، كجزء من خطط المملكة لتنويع مصادر الدخل ونمو الاقتصاد، حيث يُستهدف أن تصبح الرياض من أكبر 10 مدن اقتصادية في العالم (حاليًا الـ 40).

وأشار ولي العهد إلى أن المملكة تخطط لإقامة برنامج الرياض الخضراء لتشجير ملايين الأشجار في مدينة الرياض، ما سوف يقلل من درجة الحرارة وكذلك مستوى الغبار، وهناك خطط أيضاً لإنشاء محميات ضخمة في مدينة الرياض لتحسين الوضع البيئي للمدينة.

“كروز السعودية”

أطلق صندوق الاستثمارات العامة الذي يرأسه ولي العهد، في 28 يناير شركة “كروز السعودية” التي تهدف لتأسيس قطاع الرحلات البحرية السياحية في المملكة، وتعزيز جهود المملكة لتصبح وجهة سياحية على خارطة الرحلات البحرية السياحية الدولية وتطوير قطاع السياحة تماشياً مع رؤية المملكة 2030.

وستشكّل “كروز السعودية” جسراً استراتيجياً بين العمليات البحرية والبرية وعمليات الموانئ السياحية المزمع تطويرها في العديد من المدن السعودية، لتضمن تقديم تجربة سياحية متكاملة تتماشى مع أهداف قطاع السياحة في المملكة.

منظومة التشريعات المتخصصة

المشروعات التي أطلقها ولي العهد لم تكن في الجانب الاقتصادي فقط، ولكن شملت أيضا منظومة التشريعات، حيث أعلن في 8 فبراير عن تطوير منظومة التشريعات المتخصصة، من خلال استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وتُرسِّخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان وتحقّق التنمية الشاملة، وتعزّز تنافسية المملكة عالمياً من خلال مرجعياتٍ مؤسسيةٍ إجرائيةٍ وموضوعيةٍ واضحةٍ ومحددةٍ.

وتضم تلك التشريعات، مشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، ومشروع نظام الإثبات.

كورال بلوم

أطلق الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس إدارة شركة البحر الأحمر للتطوير، في 10 فبراير الجاري الرؤية التصميمية “كورال بلوم” للجزيرة الرئيسية بمشروع البحر الأحمر، وذلك استكمالًا لتعزيز الوجهة السياحية للمملكة.

وتأتي تصاميم كورال بلوم لتكون مستوحاة من النباتات والحيوانات الأصلية في المملكة، وتُعد جزيرة شُريرة هي البوابة الرئيسية لمشروع البحر الأحمر، والتي من المقرر أن تضم منتجعات وفنادق وشواطئ جديدة تواكب تطلعات المسافرين.

السودة للتطوير

وفي 24 فبراير أطلق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، شركة السودة للتطوير في منطقة عسير باستثمارات متوقعة تتجاوز قيمتها 11 مليار ريال.

وتهدف الشركة المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، للاستثمار في البنية التحتية وتطوير قطاعي السياحة والترفيه، من خلال العمل على تطوير منطقة المشروع، التي تشمل السودة وأجزاء من محافظة رجال ألمع، لتصبح وجهة سياحية جبلية فاخرة تتميز بثقافتها الأصيلة، وتراثها الفريد وطبيعتها الساحرة، وتقديم خيارات سكنية وترفيهية متنوعة.