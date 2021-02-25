“المرور” يوضح خطوات الاستعلام عن المركبات المحجوزة عبر منصة أبشر

بلادي – الرياض :

كشفت الإدارة العامة للمرور خطوات الاستعلام عن معلومات المركبات المحجوزة إلكترونيًا عبر منصة “أبشر”.

وأوضحت أن المستفيد بعد الدخول إلى “أبشر” يختار خدمة المركبات، ومن ثم يحدد خاصية استعلام المركبة المحجوزة.

وأكدت أنه سيتم بعدها عرض معلومات المركبة، والتي تضم اسم ومكان الحجز وتاريخ حجزها.