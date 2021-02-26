نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ظهور نتائج القبول في قوات الأفواج الأمنية للنساء عبر منصة ابشر 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ظهور نتائج القبول في قوات الأفواج الأمنية للنساء لقد أصدرت وزارة الداخلية السعودية والإدارة العامة للقبول المركزي بالوزارة للشئون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي للوظائف التي الإعلان عنها من قبل لجندي أول للكادر النسائي والتي تم التقديم عليها عبر الموقع الإلكتروني لموقع منصة ابشر للتوظيف حيث سيتم التوضيح من خلال موقع ثقفني عن نتائج الالتحاق في قوات الأفواج الأمنية للنساء وماهي تعليمات الحضور للنساء وكيفية الاستعلام عن نتائج قوات الأفواج الأمنية للنساء 1442. ظهور نتائج الالتحاق في قوات الأفواج الأمنية للنساء 1442 لقد طلبت وزارة الداخلية السعودية المقبولين بشكل مبدئي يتم الحضور في كلية الملك فهد الأمنية بالرياض مع إحضار الطلبات وهى: القيام بتقديم نموذج موعد المراجعة الذي تم الحصول عليه بعد الدخول على منصة أبشر الإلكترونية. يتم تقديم أصل بطاقة الهوية الوطنية وأيضا نسختين منها. يجب على التي تم قبولها أن تعمل على تقديم اصل شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها مع نسختين منها معتمدين ومصدقين. يتم تقديم اصل الشهادات الإضافية الخاصة بالمتقدمون والدورات التي تم تسجيلها عبر منصة ابشر الإلكترونية وذلك لمطابقتها مع هذه المؤهلات وشهادات التدريب وأيضا يجب أن تكون معتمدة ومصدقة. يجب على المقبولة أن تقدم صورة من اختبار اللياقة العامة للقياس مع درجة الامتحان. يجب على المقبولة تقديم ملف لحفظ التطبيقات والأوراق مع قلم ازرق جاف. ممنوع بشكل نهائي إحضار أي من المرافقين أوإحضار حقائب السفر أثناء الحضور. قيام المتقدمة بتقديم شهادة المعادلة للمؤهل التعليمي وذلك في حالة الحصول علية من خارج المملكة العربية السعودية. ماهي تعليمات الحضور للنساء لقد تم وضع بعض التعليمات والارشادات التي يجب الالتزام بها قد وضعتها وكالة الأفواج الأمنية وذلك عند الحضور للمراجعة في المعهد النسائي الأمني بكلية الملك فهد الأمنية بمدينة الرياض حيث يجب على المتقدمات والمقبولين الالتزام بالتعليمات والارشادات تلك وهى: يتم الالتزام بالإجراءات الاحترازية المطبقة بالتصدي لجائحة فيروس كرونا في المملكة العربية السعودية للوقاية منة. يجب التواجد مرتدية الكمامة الطبية والمراعاة والمحافظة على التباعد الاجتماعي. يتم الدخول للمقبولات فقط بشكل مبدئي ويمنع دخول أي مرافق معها. القيام بارتداء الملابس المناسبة للمكان حيث يمنع ارتداء العباءة داخل المعهد النسائي. يتم الالتزام الكامل بالحضور في الوقت المخصص للمراجعة الذي حددته وزارة الداخلية السعودية مع التأكد على استيفاء جميع المتطلبات بإحضار جميع الأوراق والمستندات المطلوبة. يجب تنزيل تطبيق توكلنا الإلكتروني الذي وفرته وزارة الصحة السعودية حتى تتم الموافقة على دخولك. كيفية الاستعلام عن نتائج قوات الأفواج الأمنية للنساء أتاحت وزارة الداخلية السعودية الاستعلام عن نتائج القبول في قوات الأفواج الأمنية للنساء 1442 وذلك عبر موقع أبشر الإلكتروني من خلال تلك الخطوات وهى:: القيام بالخول على موقع أبشر. يتم النقر على أبشر للأفراد. القيام بإضافة البيانات المطلوبة. يتم النقر على استعلام. سيتم بعد مطالعة أسماء المقبولين في وظائف قوات الأفواج الأمنية للنساء 1442 عمل مقابلات شخصية للمقبولين تمهيدا لتنصيبهم في تلك الأعمال التي تم قبولهم فيها بمختلف مديريات الداخلية في المملكة العربية السعودية. طريقة تحضير المقرمشات المملحة

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