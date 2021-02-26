نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن تاشيرة خروج وعودة برقم الهوية بالمملكة العربية السعودية عبر منصة ابشر absher.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن تاشيرة خروج وعودة، تتيح لكم الآن منصة ابشر للخدمات الوطنية السعودية خدمة الاستعلام عن تاشيرة خروج وعودة جميع الفئات داخل المجتمع السعودي سواء المواطنين، أو المقيمين، والذين يرغبون في معرفة تفاصيل أكثر عن تأشيرات السفر الخاصة بهم، ونظام السفر الذي سوف يسري عليهم، وقد أتاحت الحكومة السعودية جميع هذه الخدمات المتعلقة بالاستعلامات حول السفر والجوازات والتأشيرات عن طريق الموقع الالكتروني عبر شبكة الانترنت منذ بداية ظهور فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) حتى تمنع المواطنين من الازدحام أو الخروج من المنزل، والتعرض لخطر الاصابة الوبائية المنتشرة في البلاد.

الاستعلام عن تاشيرة خروج وعودة

يمكنك الآن عمل الاستعلام عن تاشيرة خروج وعودة بمنتهى السهولة وبخطوات بسيطة للغاية عبر منصة ابشر الموجودة الآن على جميع الجوالات داخل المملكة العربية السعودية، والتي يقوم ملايين من المواطنين والمقيمين الدخول إليها كل يوم من أجل الحصول على الخدمات التي تقدمها المنصة، وبالأخص أصبح الجميع اليوم يهتم بموضوع التأشيرات ويودون الاستعلام عنها كل فترة وخاصة أنها لم تعد مفتوحة للجميع مثل السابق، ولكن اليوم أصبح الموضوع له الكثير من القيود والشروط حتى تتمكن من الحصول على ختم تصريح مغادرة البلاد أو الدخول فيها سواء كنت مواطن أو مقيم أو وافد.

رابط وطريقة الاستعلام عن تاشيرة خروج وعودة السفر 1442

يمكنك معرفة جميع التفاصيل الخاصة بالتأشيرات عن طريق اتباع التعليمات التالية.

انتقل إلى منصة ابشر الالكترونية عبر الضغط على الرابط المباشر لها.

اختر خدمات الكترونية متكاملة للأفراد من يمين الصفحة.

ادخل البيانات التي يطلبها الموقع منك مثل رقم الهوية الوطنية، واسم المستخدم، وكلمة المرور.

انقر على تسجيل الدخول.

اختر كلمة الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة.

ادخل رقم جواز السفر الخاص بك، ورقم التأشيرة المراد الاستعلام عنها.

اضغط على استعلام.