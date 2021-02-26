نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام نور يبدأ في تسجيل الطلاب المستجدين للعام الدراسي 1443 للمرحلة الثانية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظام نور بدأ في استقبال الطلبات المقدمة لتسجيل الطلاب المستجدين، حيث يتم تقييدهم بالمرحلة الثانية للعام الدراسي المقبل 1443 هجرية، حيث هذه المرحلة الثانية من التقديم تعتبر من المراحل التي تم جدولتها زمنياً من وزارة التعليم السعودية.

نظام نور وكيفية التسجيل في المرحلة الثانية لبعض الحالات الأخرى من غير ولي الأمر 1443

ومن المعروف أنه يتم تسجيل الطلاب من خلال نظام نور، والتقديم والتسجيل يكون بواسطة ولي أمر الطالب، ولكن هناك حالات أخرى يستثنى فيها التسجيل من قبل ولي الأمر، وفي هذه الحالات يقوم قائد المدرسة بالتسجيل لهؤلاء الطلاب، وهذه الحالات المستثناة هي:

عدم استطاعة ولي الأمر على التسجيل.

الطلاب الخليجين.

الطالب الذي من أم سعودية وأب غير سعودي.

طلاب الرعاية الاجتماعية.

الطلاب الذين بلغ عمرهم لسن 11 عاماً.

الطلاب الذين لم تكتمل هويتهم.

طلاب التربية الخاصة، وهم الذين بلغ أو تجاوز عمرهم سن القبول للتسجيل بالمرحلة.

نظام نور والطلاب الذين تشملهم هذه المرحلة للتقديم لعام 1443

نظام نور بدأ يوم الجمعة في استقبال طلبات التسجيل للطلاب المستجدين، حيث تشمل هذه المرحلة حسب الجدولة الزمنية التي قررتها وزارة التعليم، والفئات المتاح لهم التسجيل في هذه المرحلة هم:

تسجيل الطلاب السعوديين.

أبناء السعوديات من أباء غير سعوديين.

ويكون التسجيل لكلٍ منهم ممن في المدارس الحكومية ومدارس التحفيظ التي لا تجرى بها مفاضلة.

طريقة تسجيل المستجدين عبر نظام نور المرحلة الثانية للقبول للعام الدراسي 1443

يمكن لأولياء الأمور تسجيل أبناءهم الطلاب على موقع نظام نور، أو من يقوم مقامهم بالتسجيل كقائد المدرسة في الحالات المذكورة سابقاً، وخطوات التسجيل هي:

الدخول على موقع نظام نور في الصفحة الرئيسية http://noor.moe.gov.sa/.

ثم يقوم ولي الأمر باختيار رابط نظام التسجيل من خلال ولي الأمر.

يقوم ولي الأمر بإدخال رقم السجل الخاص به.

ثم يقوم بإدخال اسم المستخدم.

ثم يختار تسجيل طالب جديد.

ويقوم ولي الأمر بإدخال البيانات التالية:

رقم الهوية، أو رقم الإقامة. يكتب تاريخ الميلاد. كتابة صلة قرابته بالطالب. وتحديد الصف المتقدم له الطالب، ويكون اختيار الصف بناءاً على تاريخ الميلاد المكتوب سابقاً للطفل. ثم يقوم بإدخال بيانات الطالب، وبيانات محل سكنه، ووسائل الاتصال الخاصة بالطالب. اختيار المدرسة حسب ماتتبع إليه من إدارة التي بها الطالب. يقوم بالإقرار والموافقة والتعهد على الشروط المطلوبة.