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عمر شويل - جدة نقدم لكم كيفية تسجيل الدخول في نظام نور برقم الهوية، بدأ نظام نور اليوم في استقبال طلبات تسجيل الطلاب المستجدين في المرحلة الثانية من القبول للعام الدراسي القادم 1443هـ وذلك وفق الجدولة الزمنية التي قامت وزارة التعليم بالإعلان عنها في وقت سابق، كما تشمل هذه المرحلة تسجيل الطلاب السعوديين وأبناء السعوديات من آباء غير سعوديين في المدارس الحكومية ومدارس التحفيظ التي لا يحدث فيها تفريق.

كيفية التسجيل في نظام نور برقم الهوية:

التسجيل في نظام نور يتم من خلال ولي الأمر وعبر نظام نور فيما يتم تسجيل بعض الحالات عن طريق قائد المدرسة كحال الطالب أو الطالبة والذين لا يملك ولي أمرهم القدرة على التسجيل، أو الطالب من أم سعودية وأب غير سعودي أو الطلاب الخليجيين أو طلاب الرعاية الاجتماعية أو الطلاب الذين لم تستكمل هوياتهم والطلاب المتجاوزين لسن 11 عاماً وطلاب التربية الخاصة والذين تجاوزوا سن القبول.

خطوات تسجيل المستجدين في نظام نور:

أولاً القيام بالدخول إلى الشاشة الرئيسية في موقع نور.

بعد ذلك قوم بإختيار رابط التسجيل لولي الأمر.

ثم قوم بإدخال سجل ولي الأمر.

بعد ذلك أدخل اسم المستخدم.

ثم بعد ذلك اختار تسجيل طالب جديد.

بعد هذا قوم بإدخال (رقم الهوية / الإقامة) – صلة القرابة – تاريخ الميلاد.

بعد ذلك حدد صف الطفل: ويكون هذا بناءً على تاريخ الميلاد والذي تم إدخاله في الخطوة السابقة.

بعد هذا ادخل بيانات الطالب وبيانات السكن والاتصال.

ثم اختار المدرسة حسب إدارة التعليم.

وفي النهاية الإقرار والتعهد.

تسجيل خريجي الروضات الحكومية والأهلية:

يبدأ تسجيل خريجي الروضات الحكومية والأهلية لمن تقل أعمارهم عن الست سنوات بمائة وثمانين يوماً ومن خريجي الروضات الحكومية والأهلية المعتمدة في نظام نور لجميع الجنسيات وفي جميع المدارس ومن يوم 1442/10/4 هـ، وتسجيل خريجي روضات المدارس العالمية والأجنبية والمدارس الأهلية المطبقة للبرامج الدولية من داخل المملكة وخريجي الروضات القادمين من خارج المملكة لجميع الجنسيات، وفي جميع المدارس من يوم 1443/1/7 هـ، وعن طريق الرابط الرسمي للموقع، كما يستمر التسجيل حتى تسديد الشواغر أو انتهاء الموعد وإيقاف التسجيل يتم في يوم 1443/2/19 هـ.