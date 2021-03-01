نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة مدرستي تسجيل دخول 1442 للتعليم عن بعد وخطوات عمل الواجبات المنزلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الملايين من الطلاب والطالبات عن خطوات منصة مدرستي تسجيل دخول على الموقع الرسمي للمنصة التي أطلقتها الحكومة السعودية ووارة التعليم السعودية في الفترة الأخيرة بعد إغلاق المدارس بسبب جائحة كورونا، وقد تميزت المنصة بتقديمها للعديد من المميزات التى جعلتها أكبر المنصات التعليمية عن بعد حيث تفيد كلاً من الطالب والمعلم على حد سواء فيستطيع الطالب متابعة دروسه اليومية وتسجيل الحضور في الحصص إلى غير ذلك من أداء الإختبارات الإلكترونية، وتُفيد المعلم أيضاً في الإطلاع على المقررات الإلكترونية وجدول الحصص وغيرها من المميزات، وكنا قد كتبنا لكم مقال مميز عن خطوات التسجيل في منصة مدرستي مايكروسوفت والآن من خلال هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” طريقة التسجيل في منصة مدرستي للطلاب، فإلى نص المقال.

منصة مدرستي تسجيل دخول

يُمكن لجميع الطلاب في مختلف المراحل الدراسية في المملكة العربية السعودية التسجيل في منصة مدرستي والإستفادة من جميع الخدمات المقدمة من المنصة عبر تسجيل الدخول إلى المنصة من خلال الخطوات التالية:

أولاً قم بإنشاء حساب على تطبيق توكلنا.

ثانياُ قم بزيارة الموقع الرسمي لمنصة مدرستي ثم ادخل اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم ادخل اسم المستخدم وكلمة المرور. ثالثاً اضغط على تسجيل الدخول وقم بتصفح الموقع.

وزارة التعليم السعودية

لقد نجحت منصة مدرستي للتعليم عن بعد في الوصول بنجاح إلى عدد كبير من الطلاب والطالبات وتسهيل الدراسة عليهم بشكل إلكتروني بعد غلق المدارس واستكمال الدراسة ومتابعة الحصص اليومية وتسجيل الحضور فيها كما لو كنت في مدرسة، وهناك مميزات أخرى بالمنصة للمعلمين تتعلق بالجدول الدراسي والمقررات الإلكترونية، ولهذا استطاعت المنصة أن تعوض غياب المدارس في الفترة الأخيرة بسبب جائحة كورونا التي جعلت وزارة التعليم تتخذ هذا القرار للحفاظ على صحة الطلاب.