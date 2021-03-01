نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث منصة مدرستي madrasati للطلاب والمدرسين 1442 ومواعيد بدء اليوم الدراسي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحديث منصة مدرستي madrasati نقدمه من خلال موقعنا مدرستي، حيث قامت منصة مدرستي التعليمية بإجراء العديد من التحديثات على المنصة الخاصة بها، حتى تتمكن من متابعة حركة الطلاب في حضور الحصص الافتراضية على نظام التعليم عن بعد من خلال المنصة، وكذلك التفاعل مع المعلمين والزملاء أثناء اليوم الدراسي، حتى تتمكن من رصد مستواهم التعليمي وملاحظة الفرق بين النشاط الخاص بهم وقت الأيام الدراسية الواقعية وبين التعليم عن بعد، وذلك بعد عودة العمل في الفصل الدراسي الثاني من خلال تقنية التعليم عن بعد، لتسهيل العمل على الطلاب والمعلمين في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

تحديث منصة مدرستي التعليمية 1442

أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن عودة الدراسة في الفصل الدراسي بالمملكة من خلال نظام التعليم عن بعد بالاعتماد على منصة مدرستي التعليمية، والتي يتم العمل فيها للمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية كما أعلنت الوزارة، مع العلم أن اليوم الدراسي فيها يبدأ من الساعة التاسعة صباحاً للمرحلة الإعدادية والثانوية، ويبدأ في الثالثة عصراً للمرحلة الابتدائية، وتم العمل على تحديث المنصة حتى تتمكن من إثبات حضور الطلاب في جميع الحصص، بناءً على تعليمات الوزارة في إثبات الأمر.

طريقة إثبات الحضور في منصة مدرستي التعليمية

هناك العديد من الخطوات التي يجب على الطالب أن يقوم بها حتى يتمكن من إثبات الحضور في الحصص الافتراضية على منصة مدرستي التعليمية، ومن بينها ما يلي:

الدخول على رابط منصة مدرستي التعليمية للتعليم عن بعد. النقر على القائمة الجانبية على الصفحة الرئيسية، واختيار أيقونة جدولي. النقر على اسم المادة الدراسية التي ترغب الحضور في الحصة الخاصة بها. الضغط على أيقونة حضور الموجودة بجانب اسم المادة.

تصريحات الحكومة السعودية حول منصة مدرستي 1442

أعلن الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين وملك السعودية، عن استئناف العلم بنظام التعليم عن بعد في العملية التعليمية داخل المملكة، في الفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل الدراسية، بعد أن كان من المقرر العمل به سبة أسابيع فقط، وبعدها مده لثلاث أسابيع أخرى، ليأتي القرار فيما بعد بالعمل به مرة أخرى حتى يتم القضاء على الجائحة.