نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرع قرض كاش بدون كفيل أو تحويل الراتب ومبالغ تمويلية كبيرة للسعودي والمقيم في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسرع قرض كاش بدون كفيل أو تحويل الراتب يعد من أهم الحلول التمويلية الميسرة التي يقدمها بنك البلاد للمواطن السعودي والمواطن المقيم أيضاً كما يمكن للعاملين في القطاع الخاص أو القطاع العام الحصول على التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب وبدون كفيل من بنك البلاد بمبالغ مالية كبيرة يمكن أن تلبي كافة الاحتياجات المالية والشرائية للعملاء من كافة الشرائح الاقتصادية ومن كافة الجنسيات في المملكة العربية السعودية، كما يوفر بنك البلاد للعملاء من المتقاعدين فرصة الاستفادة من القرض الشخصي المتاح لدي البنك بدون كفيل ولا تحويل الراتب بإمتيازات عديدة وخيارات للسداد ميسرة تتماشى مع الإلتزامات المالية للعميل ومن خلال موقع ثقفنى سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال أهم مميزات التمويل الشخصي المقدم من بنك البلاد للأفراد داخل المملكة العربية السعودية كما سوف نوضح في هذا المقال الشروط الواجب توفرها في المتقدمين للحصول على تمويل بنك البلاد بدون كفيل ولا تحويل الراتب ورابط التقديم على طلب الحصول على المنتج المتاح لدي البنك.

أسرع قرض كاش بدون كفيل من بنك البلاد

بنك البلاد أحد أهم البنوك بالمملكة العربية السعودية والذى يقدم خدمات تمويلية مميزة بتسهيلات عديدة ويأتي القرض الشخصي النقدي بدون كفيل أو تحويل الراتب من أهم تلك الخدمات التمويلية والتي تكون متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبالغ تمويلية كبيرة تلبي كافة المتطلبات المالية للمواطنين السعوديين والمقيمين أيضاً والمتقاعدين ، ومن خلال موقع ثقفنى سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال المزايا التي يمكن أن يستفيد بها العميل عند التقدم بطلب تمويل شخصي بدون كفيل من بنك البلاد في المملكة العربية السعودية.

تمويل شخصي كاش متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية. أسرع قرض كاش بخيارات للسداد عديدة وأقساط ميسرة تصل حتى 60 شهر. لا يحتاج هذا التمويل إلى وجود كفيل أو ضمانات. يوفر بنك البلاد للعملاء إمكانية السداد المبكر لمبلغ التمويل في أي وقت. يمكن للمتقدم الاستفادة من تأجيل قسط شهري من كل عام. يمكن أن يصل قيمة القرض الشخصي المتاح لدي بنك البلاد بدون كفيل حتي 2 مليون ريال سعودي. يوفر بنك البلاد للعميل فرصة الحصول على تمويل شخصي إضافي من بنك البلاد. يمكن للعملاء من العاملين في القطاع المصرفي الحصول على المنتج بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهرى للمتقدم. يمكن للمواطن السعودي والمواطن المقيم أيضاً الحصول على أسرع قرض كاش بدون كفيل من بنك البلاد. يوفر بنك البلاد للعملاء من المتقاعدين فرصة الحصول على المنتج بشروط ميسرة. يقدم بنك البلاد الموافقة الفورية على طلب الحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل وذلك بعد التأكد من توافر جميع الشروط التي حددها البنك وتقديم كافة المستندات والأوراق المطلوبة لاستكمال الطلب. يعمل بنك البلاد على سرعة توفير السيولة النقدية التي يحتاجها العملاء لتحقيق أهدافهم وتطلعاتهم.

شروط طلب قرض بنك البلاد بدون كفيل

وقد حدد بنك البلاد في المملكة العربية السعودية بعض الشروط التي يجي تطبقها من أجل الاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب لبعض الفئات التي يحددها البنك ومن خلال موقع ثقفنى سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال تلك الشروط الواجب توفرها في المتقدمين للحصول على تمويل بنك البلاد الكاش بدون كفيل.

عمر المتقدم بالطلب يجب ألا يقل عن 18 سنة. يشترط أن يمتلك المتقدم بالطلب حساب بنكي جاري لدى بنك البلاد وذلك للاستفادة من المنتج. يجب أن يكون المتقدم يعمل في أحدي المنشأت المعتمدة لدي بنك البلاد من القطاع الحكومي أو القطاع الخاص. الراتب الشهري للمتقدم يجب ألا يقل عن 3000 ريال سعودي شهرياً وذلك للسعوديين أما للمتقدم المقيم فيشترط ألا يقل الراتب الشهري له عن 3500 ريال سعودي.

رابط التقدم بالطلب والوثائق المطلوبة

يمكن للأفراد من السعوديين والمقيمين والمتقاعدين أيضاً ممن ينطبق عليهم شروط طلب تمويل بنك البلاد الكاش التقديم بالطلب عن طريق الدخول على رابط التمويل الشخصي وتعبئة نموذج الطلب بجميع البيانات الشخصية المطلوبة لاستكمال طلب المنتج.

يلزم لاستكمال الطلب تقديم وثيقة إثبات الهوية السارية الخاصة بالمتقدم.

يقوم العميل بتقديم إقرار وأفصاح العميل بإلتزاماته الشخصية وذلك لاستكمال طلب الحصول على التمويل الشخصي من بنك البلاد.

يلزم تعبئة نموذج طلب شراء بالتقسيط.

تقديم تعريف من جهة عمل المتقدم والذى يحتوي على الراتب الأساسي والمسمي الوظيفي وتاريخ الإلتحاق بالعمل والبدلات.

للعاملين في القطاع العسكري يلزم تقديم صورة من بطاقة العمل.

يجب لاستكمال طلب الحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل من بنك البلاد تقديم خطاب تحويل وتثبيت الراتب الشهري للمتقدم بالطلب.

بعد استكمال كافة المستندات المطلوبة وتعبئة نموذج طلب تمويل بنك البلاد يقوم ممثل خدمة العملاء بالتواصل مع المتقدم خلال 24 ساعة فقط من إرسال الطلب.