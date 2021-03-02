نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدعم السكني طريقة التقديم والشروط المطلوبة وأهم الأوراق للحصول عليه في المقال التالي

عمر شويل - جدة الدعم السكني طريقة التقديم والشروط المطلوبة وأهم الأوراق للحصول عليه، فلقد قامت وزارة الإسكان داخل المملكة العربية السعودية بتقديم خدمة لصالح جميع المواطنين القائمين في المملكة العربية السعودية والذين لديهم دخل مادي ضعيف أو متوسط، للعمل على مساعدتهم وتوفير لهم الدعم، حيث تعمل الحكومة السعودية دائما لصالح المواطن السعودي، كما أنها تبحث عن كل الطرق التي من الممكن أن تعمل على مساعدته في توفير حياة كريمة، ومن بين هذه الخدمات فتقوم الحكومة بتقديم الحلول السكنية للمواطنين غير القادرين، كما إنها تقوم بتقديم أيضا القروض التمويلية من قبل صندوق التنمية العقاري، والهدف من برنامج الدعم هو توفير السكن لمن لا يمتلك سكن، ويقوم بتقديم شقق بدون مقدم، فكل المطلوب هو دفع مبلغ 300 ريال سعودي كإيجار شهري، ويتم الموافقة على الدعم على حسب الشروط الموضوعة، وتُحدد الأولوية على حسب الأسرة الأكثر احتياجا للسكن من حميع النواحي الاجتماعية والمادية والصحية أيضا.

الدعم السكني طريقة التقديم

ليتم التقديم على طلب الدعم يجب أولا الدخول على الموقع الرسمي لمنصة سكني

وبعد ذلك يجب إدخال رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد بشكل صحيح.

ثم بعد ذلك الضغط على خيار تحقق.

ثم يجب إدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور التى تخص الحساب.

ثم كتابة رقم الهاتف ورمز التشغيل.

ثم الضغط على خيار التقديم لطلب الدعم السكني.

ثم قراءة جميع الشروط والأحكام والموافقة عليها.

وبعد ذلك عليك الإجابة على الأسئلة التي سوف تظهر لك بشكل صحيح.

الشروط المطلوبة للحصول على الدعم

لقد تم وضع مجموعة من الشروط التي يجب أن يتم توافرها في الشخص الذي يريد الحصول على الدعم، وهذه الشروط هي :

أهم الأوراق المطلوبة للحصول على الدعم

يجب أن يقوم المتقدم للحصول على الدعم بتقديم أوراق مفردات المرتب.

تقديم السجل المدني الذي يخص العائلة.

تقديم الأوراق الخاصة بالإعالة إذا كان المتقدم إمرأة أو يتيم.

تقديم جميع الأوراق الخاصة بوزارة الإسكان.