“new jops” صندوق الموارد البشرية تمهير يعلن 1414 وظيفة رابط البوابة الوطنية للعمل طاقات

رابط البوابة الوطنية للعمل طاقات السعودية من أهم الروابط التي يبحث عنها الشاب والفتاة السعودية الباحث عن فرصة عمل في الشركات الكبري في السعودية الحكومية وشركات القطاع العام بعد أن أعلن صندوق الموارد البشرية بالتعاون مع كبرى الشركات عن توفر 1414 وظيفة شاغرة للرجال والنساء من خريجي الدبلوم والبكالوريوس وما فوقهما في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية من خلال برنامج التدريب على رأس العمل “تمهير” وسوف نعرض داخل المقال رابط التقديم على الوظائف والشروط العامة للتقديم وكافة تفاصيل الوظائف.

رابط البوابة الوطنية للعمل طاقات للتسجيل في الوظائف

يمكن لجميع الراغبين في العمل من الذين تنطبق عليهم الشروط من الرجال والنساء، الدخول على البوابة الوطنية للعمل طاقات، وتسجيل بياناتهم المطلوبة لشغل الوظائف المعلن عنها عبر برنامج تمهير وفيما يلي الشروط العامة للتقديم.

الشروط العامة للتقديم في الوظائف المتاحة

يجب أن يكون المتقدم للوظيفة سعودي الجنسية.

يجب أن يكون المتقدم للوظيفة حاصل على المؤهل العلمي المناسب” الدبلوم، البكالوريوس” فما فوقهما.

يجب أن لا يكون المتقدم قد سبق له المشاركة في برنامج تمهير.

يجب أن لا يكون المتقدم موظف في أي جهة ولم يتم توظيفه في أخر 6 أشهر.

خطوات التسجيل على وظائف صندوق الموارد البشرية

الدخول على رابط البوابة الوطنية للعمل.

الضغط على تسجيل الدخول.

تسجيل البيانات المطلوبة “اسم المستخدم وكلمة المرور لدى منصة أبشر، تسجيل الرمز المرئي”.

الضغط على تسجيل الدخول.

مميزات برنامج التدريب على رأس العمل تمهير

تطوير مهارات خريجي الدبلوم والبكالوريوس وتأهيلهم لسوق العمل الذي يتطلب مهارات وخبرات في العمل. توفير فرص العمل للشباب والفتيات الباحث عن العمل بعد أكتسابهم المهارات المطلوبة. يحصل المتدرب على تأمين ضد مخاطر العمل. يحصل المتدرب على مكافأة مالية أثناء فترة التدريب. يحصل المتدرب على حقيبة تدريبية إلكترونية.