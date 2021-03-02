“مجلس الشورى” يصدر بياناً ندد فيه بما ورد في التقرير الذي زُود به “الكونجرس” حول مَقتَل خاشقجي

بلادي – الرياض :

أصدر مجلس الشورى اليوم (الثلاثاء) بياناً حول التقرير الأخير الذي زُود به الكونجرس الأمريكي؛ حول مَقتل المواطن جمال خاشقجي.

وجدد المجلس في البيان الذي استهل به جلسته اليوم، رفضه واستنكاره الشديد لما ورد في التقرير من استنتاجات مسيئة ومعلومات غير صحيحة عن قيادة المملكة، مبيناً أنه لا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال، مؤكداً أن المملكة أدانت في حينه هذه الجريمة البشعة، واتخذت بشأنها الإجراءات اللازمة.

وأوضح أنه إذ يدين كل أشكال التجاوز على حقوق الأفراد والكيانات فإنه يرفض رفضاً قاطعاً المساس بسيادة الدولة وحقوقها، واستغلال القضايا وتوظيفها سياسياً.

وأبان أن المملكة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تسير على نهج قويم يرتكز على مبادئ تحافظ على قيمة الإنسان وكرامته.