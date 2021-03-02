“الشؤون الإسلامية”: مخالفة 288 إمامًا ومؤذنًا و1700 مسجد للإجراءات الاحترازية

بلادي – الرياض :

كشف تقرير يرصد الجهود الرقابية لوزارة الشؤون الإسلامية، أن 288 إماماً ومؤذناً بعدد من مساجد المملكة لم يلتزموا بتطبيق الإجراءات الاحترازية من تفشي فيروس “كورونا”.

وذكر التقرير أن الوزارة رصدت عدم تقيد 1700 مسجد وجامع بالإجراءات الاحترازية، وذلك خلال نحو 22 ألف جولة رقابية نفذتها الوزارة الأسبوع الماضي على المساجد والجوامع بمختلف المناطق.

وأوضحت الوزارة أن الـ22 ألف جولة، كان منها 1947 جولة بمنطقة مكة المكرمة، و1629 بالمدينة المنورة، و3786 بالرياض، و1044 في المنطقة الشرقية.

وكانت الوزارة أعلنت أمس (الإثنين) إغلاق 12 مسجدًا بشكل مؤقت في 4 مناطق، بعد ثبوت إصابة 15 حالة إصابة بين المصلين، لافتة إلى أن مجموع ما تم إغلاقه خلال الـ22 يوماً الماضية بلغ 182 مسجداً، فُتح منها 168 مسجدًا بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية.