القبض على مواطن لتورطه في سرقة 17 مركبة وأجهزة كهربائية بالعاصمة المقدسة

بلادي – الرياض :
أسفرت المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، اليوم (الثلاثاء)، عن القبض على مواطن عشريني لارتكابه جرائم سرقة بالعاصمة المقدسة.
وأوضح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، محمد الغامدي، أن الجرائم تمثّلت في سرقة 17 مركبة وأجهزة كهربائية.
وأضاف الغامدي أنه جرى إيقاف المواطن المخالف، إلى جانب اتخاذ كافة الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.
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