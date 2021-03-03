تسجيل الغياب والحضور للطالب 1442 منصة مدرستي الإلكترونية

منصة مدرستي يقوم الطلاب بتقديم الإمتحانات الشهرية الخاصة بهم بشكل شهري من خلال منصة مدرستي لعام 1442 بشكل إلكتروني، حيث يتم تسجيل الدخول من قبل الطالب بشكل إلكتروني أون لاين، وبعد ذلك يقوم الطالب باستكمال الخطوات ليتمكن من الدخول إلى المنصة بسهولة، وسوف نقدم لكم في هذا المقال الخطوات الصحيحة لتسجيل في الحساب الشخصي لاختبارات ربيع الأول.

اختبارات الشهر الإلكترونية عبر منصة مدرستي 1442

تعتبر منصة مدرستي هي المنصة الأحدث التي قامت وزارة التربية والتعليم بإطلاقها داخل المملكة العربية السعودية، ومن خلالها يقوم الطلاب بأداء الاختبارات السنوية والشهرية، وكذلك يقوم الطلاب بالحضور إلى الحصص الدراسية من خلال المنصة مع استخدام المكتبة الإلكترونية من خلال هذه المنصة، وذلك بعد أن قامت وزارة التربية والتعليم بغلق الدراسة بالعديد من المدارس داخل المملكة العربية السعودية نتيجة لانتشار فيروس كورونا المستجد بين الكثير من الطلاب، ولذلك كانت المنصة هي الملاذ الوحيد للطلاب لتلقي التعليم.

خطوات تسجيل الاختبارات في المنصة الإلكترونية

يجب أن يقوم الطالب بالدخول إلى بوابة مدرستي من خلال الروابط المخصصة للمنصة.

بعد ذلك يقوم الطالب بتسجيل الدخول إلى المنصة بشكل مباشر.

بعد.ذلك قم بالدخول إلى الاختبارات الإلكترونية.

يجب على الطالب إتباع الخطوات المطلوبة من الطالب لإكمال التسجيل بنجاح.

بعد ذلك يقوم الطالب بالدخول إلى الاختبار، ثم يتم الإجابة على الأسئلة المطلوبة.

بعد ذلك يقوم الطالب بحفظ الإجابات التي قام بتسجيلها.

بعد ذلك يقوم بتسجيل الخروج.

بعد ذلك تقوم المنصة الإلكترونية بتسجيل الواجب المدرسي الخاص بالطالب، من خلال تسجيل الدخول وحل الواجب وحفظه، ثم تسجيل الخروج.

أهمية استخدام منصة مدرستي

من خلال منصة مدرستي يقوم الطالب بالتعرف على جميع المقررات الدراسية الخاصة به.

تقدم المنصة العديد من الطرق المبتكرة التكنولوجية التي تساعد الطالب في مراحله الدراسية.

تمكن المنصة جميع الطلاب من التواصل مع معلميهم، كما أنه يساهم في تقليل المصاريف الدراسية التي تقع على الطالب.

ومن خلال المنصة يتمكن أولياء الأمور من معرفة المستوى الدراسي الخاص لأبنائهم.

كما يتمكن الطالب من خلال المنصة من تحميل المقررات الدراسية الخاصة به.

كما توفر المنصة محافظ الطالب ليتمكن من خلالها من على مهاراته وممارستها.