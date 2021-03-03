طريقة التصرف عند التوقف المؤقت لإعانة التأهيل الشامل 2021 و خطوات تحديث التقرير الطبي

طريقة التصرف عند التوقف المؤقت لإعانة التأهيل الشامل 2021 يبحث الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن كيفية التصرف المناسب عند التوقف المؤقت للإعانة المالية للتأهيل الشامل، وذلك بعد استفسار الكثيرمن المستفدين عن عدم نزول المساعدة وقاموا بالدخول إلي الموقع للاستعلام عن معلومات الإعانة ظهرت حالة الإعانة موقوفة بسبب عدم إعادة تقييم الإعاقة، في حال كانت حالة الإعانة المالية موقف مؤقتًا سارع بالتحديث التقرير الطبي من خلال خدمة تقييم الإعاقة، وقد ذكرت الموارد البشرية موعد صرف إعانة التأهيل الشامل أنه يتم صرف إعانة التأهيل الشامل بتاريخ 26 من كل شهر ميلادي، وفي حال وافق تاريخ الصرف إجازة نهاية الأسبوع يتم الصرف اليوم الذي يليه.



طريقة التصرف عند التوقف المؤقت لإعانة التأهيل الشامل 2021

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خطوات التصرف في حال توقف صرف الإعانة للمستفدين، وذلك بسبب عدم تقديم تحديث التقرير الطبي من خلال خدمة تقييم الإعاقة، وقد قامت الوزارة بتقديم برنامج التأهيل الشامل ذلك لمساعدتهم على مواكبة المجتمع وتوفير حياة كريمة لهم كبقية الأفراد من حولهم، ولضمان وصول مبلغ الإعانة باستمرار يجب تحديث بيانات التأهيل الشامل في الأوقات المحددة لذلك.

خطوات تحديث التقرير الطبي لإعانة التأهيل الشامل

يجب على المستفدين من التأهيل الشامل أصحاب الإعاقات أن يقوموا بتحديث التقارير الطبية لأن عدم التحديث يؤدي إلى وقف صرف الإعانة المالية، ولقيام بعملية التحديث البيانات الطبية للتأهيل الشامل يجب اتباع الخطوات الأتية:

من خلال محرك البحث جوجل يقوم المستفيد بكتابة تحديث التأهيل الشامل. علي المستفيد الدخول على رابط موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. قم بالنقر على بوابة الخدمات الإلكترونية للتنمية الاجتماعية، ثم قم بتسجيل الدخول برقم الهوية وكلمة المرور ورمز التحقق. من ضمن الاختيارات المتاحة اختار الخدمات الإلكترونية، ثم أنقر علي خدمة تقييم الإعاقة. ثم بعد اضغط على التقييم الآن و بعد ذلك الدخول إلى الخدمة. يقوم المستفيد بالضغط علي زر التالي أو اضغط مباشرة على التقرير الطبي. أن يختار المستفيد الفرع للمراجعه، ثم أنقر على إضافة التقرير. علي المستفيد اختيار اسم المنطقة والمستشفى الصادر منها التقرير. قم بتحديد تاريخ التقرير باليوم والشهر والسنة، ثم ارفق التقرير بإضافة ملف من جهازك ثم اضغط إضافة. قم بتعبئة البيانات الاجتماعية وبيانات ولي الأمر وبيانات التواصل للحالات الطارئة ثم أنقر التالي. أنقر علي تقديم الطلب وستظهر رسالة تفيد بنجاح الطلب على الجوال والبريد الإلكتروني.

والجدير بالذكر أنه يمكن لكل الأشخاص المستفيدين من برنامج الإعانة المالية أن يقوموا بالاستعلام عن حالة التأهيل الشامل الخاص بهم، ومعرفة كافة المعلومات عن الإعانة المقدمة لهم مثل موعد صرف الإعانة والخدمات العلاجية التي تُقدم لهم، وذلك وهم في أماكنهم عن طريق الأنترنت.