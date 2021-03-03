نظام فارس 1442 وما هي خطوات التسجيل به ومميزاته في القطاع التعليمي

يعد نظام فارس من أفضل الأنظمة التي وفرتها وزارة التربية والتعليم داخل المملكة العربية السعودية في الفترة الأخيرة، والذي يعتبر ضمن خطة الحكومة لتطوير وتحسين منظومة التعليم في المملكة، حيث يقدم هذا النظام الالكتروني العديد من الخدمات لكافة العاملين داخل الوزارة، فالمعلمين هم أهم الموارد البشرية داخل الوزارة لأنه يعمل بشكل جيد لإنشاء جيل جديد متعلم ومتفوق ينفع المملكة ويخدمها، ولذلك يجب تقديم الخدمات الكافية لهم، ويساعد هذا النظام على إنجاز الكثير من الأمور بكل سهولة وفي أسرع وقت دون الذهاب إلى أي مكان، فقط من البيت عن طريق الانترنت.

خطوات التسجيل في نظام فارس الالكتروني

للتسجيل في نظام فارس لأول مرة يجب اتباع الخطوات التالية أولاً:

الدخول على موقع نظام فارس الالكتروني التابع لوزارة التربية والتعليم السعودية.

يجب الضغط بعد ذلك على تسجيل الدخول للمرة الأولى.

سيتم الانتقال إلى صفحة جديدة بها مربعات فارغة، يجب إدخال البيانات المطلوبة في هذه المربعات.

من أهم البيانات: رقم الهوية الوطنية، عنوان البريد الالكتروني، رقم الكشف، ورمز التحقق.

يجب التأكد من صحة هذه البيانات.

والضغط بعد ذلك على تسجيل الدخول.

سيتم إرسال رسالة على عنوان البريد الالكتروني الذي تم إدخاله بها اسم المستخدم وكلمة السر.

مميزات نظام فارس للموظفين في وزارة التعليم

يعتبر هذا النظام مهم جداً لجميع العاملين داخل وزارة التربية والتعليم السعودية سواء المعلمين أو الإداريين، وذلك بسبب العديد من المميزات التي يوفرها هذا النظام الالكتروني، وأهمها ما يلي:

يعتبر هذا النظام مجاني لجميع العامل داخل قطاع التعليم السعودي.

يوجد العديد من الخدمات التي يتم توفيرها للموظفين داخل هذا النظام الالكتروني.

من أهم هذه الخدمات التعرف على تفاصيل الراتب الشهري، والاستعلام عن رصيد الإجازات السنوية.

يمكن من خلال هذا النظام التأكد من صحة البيانات الشخصية لجميع العاملين.

إمكانية حصول الموظفين على موافقة إجازة بشكل رسمي دون الحاجة للذهاب إلى المدير، فقد تم تطوير الأساليب للتوافق مع التطور التكنولوجي.

من خلال نظام فارس مكن عرض كافة سجلات العاملين داخل الوزارة بكل سهولة.