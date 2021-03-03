ضمن البرتوكولات الوقائية التأهيل الشامل يفعل اليوم العالمي لدفاع المدني

دوت الخليج – علي بن زيد – الأحساء

استعداداً لليوم العالمي لدفاع المدني نفذ مركز التأهيل الشامل بالأحساء متمثلاً بقسم الأمن والسلامة برنامج توعوي تثقيفي بعنوان (سلامة مقيماتنا غايتنا)على عدة أيام ضمن الاحترازات والبرتوكولات الوقائية ضدكوفيد-19″ بإشراف عام من رئيسة القسم النسائي عبير بنت حمد الحمد

استهدف منسوبات المركز و العاملات القائمات على رعاية المستفيدات من ذوات الإعاقة المقيمات بالمركز

بهدف ترسيخ مفهوم التوعية لديهم وتأكيد على الالتزام بمتطلبات السلامة والوقاية من الأخطار

تطرقت مشرفة الأمن والسلامة من خلال العرض إلى كيفية مواجهة الأزمات والتذكير بكيفية استخدام مخارج الطوارئ واستخدام وسائل وأدوات الإطفاء

وعلى نفس السياق تم عرض صور لرجل الإطفاء وسيارة الدفاع المدني للمستفيدات من ذوات الإعاقة وتلوينها والتعرف على ادوارهم بطريقة مبسطه تتناسب مع إدراكهم

أكدت “الحمد”أن تفعيل هذا اليوم ينبع ضمن منطلق الاهتمام بتعزيز اجراءات السلامة للمستفيدات وتوعية المنسوبين والعاملين للإنتباه لهم بتطبيق قواعد السلامه وضمان حياة آمنه خاليه من المخاطر باذن الله تعالى.