” القطيف.. أمير الشرقية يفتتح أول مستشفى للأمراض الوراثية بالشرقية “

دوت الخليج – ماجد السبع – القطيف

يفتتح أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، غداً الأربعاء مستشفى الأمير محمد بن فهد العام لأمراض الدم الوراثية في محافظة القطيف، أحد مكونات تجمع الشرقية الصحي، بحضور وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، الذي سيتفقد عدداً من المشاريع الصحية في المنطقة وذلك خلال جولته التفقدية للمنطقة.

وأوضح الرئيس العام التنفيذي لتجمع الشرقية الصحي الدكتور عبدالعزيز الغامدي، أن مستشفى الأمير محمد بن فهد العام لأمراض الدم الوراثية في محافظة القطيف، تبلغ سعته التشغيلية «200سرير»، وتبدأ تشغيل المرحلة الأول بطاقة 100 سرير.

واكد أن تدشين أمير المنطقة للمستشفى يأتي في إطار سعي سموه الدائم لدعم توفير الرعاية الصحية المتخصصة وبجودة عالية، ولما يحققه هذا المشروع من نقلة نوعية في مستوى الخدمات والذي يتحقق بدعم من قبل مقام الحكومة الرشيدة.

وأشار إلى أن المنطقة الشرقية تشهد تقدماً كبيراً في مستوى الخدمات الصحية مما ساهم في تحقيق الكثير من المنجزات الطبية التي يلمس أثرها المواطن والمقيم على هذه الأرض المباركة.