سلوى البلادي تكتب ..الشراهة للطعام

الشراهة للطعام

هو إستهلاك كمية كبيرة من الطعام في وقت قصير جدا و أنت شبعان لدرجة الإحساس بالألم في البطن و مع ذلك مستمر في الأكل

أسبابه

الضغط النفسي، الإكتئاب، الخوف، الوحدة، القلق، التوتر حيث تشعر أن الطعام هو صديقك الوحيد

كيف نعالج مشكلة الشراهة للطعام

المشي حيث أنه يساعد على تقليل إحساس الإمتلاء بعد شراهة الطعام , محاولة تقليل حالات المزاج السلبي عن طريق تمارين تأمل أو تنفس، والتي تجعلك تتحكم و تسيطر أكثر علي شعورك وتجعلك متنبه لكمية ونوع الطعام الذي تأكله لأن في حالة شراهة الطعام نحن لا نشعر ولا نحس بكميات الطعام التي أكلناها ونشعر بعدها بصدمة وذنب شديدين لأننا أكلنا كمية كبيرة من الطعام في وقت قصير وأشرب كمية كافية من الماء لأنه أحياناً يعبر جسدنا عن العطش على شكل جوع

أكتب ماذا أكلت و ماذا كان إحساسك وشعورك في هذا الوقت، هل تناولت الطعام لأنك مكتئب أو قلق أو بسبب ضغوط نفسية أو بسبب الخوف من أمرا ما، لأن هذا يساعد جدا على تحديد سبب شراهة الطعام و بالتالي نستطيع أن نعمل على حل هذه المشكلة , النوم من ٧ – ٩ ساعات لأن قلة النوم تؤثر على هرمونات التحكم في الشهية فتزيد من هرمون الجوع و تقلل هرمون الشبع وإتباع حمية للأكل الصحي المتوازن والتركيز على الأغذية الغنية بالألياف مثل : الفواكة والخضراوات والبقوليات والأغذية الغنية بالبروتين لأنها تساعد على الإحساس بالشبع , وأخيراً في حالة الفشل في التحكم في شراهة الطعام لابد من المتابعة مع أخصائي تغذية أو أخصائي نفسي.

