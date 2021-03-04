تسجيل دخول منصة مدرستي 1442 للتعليم عن بعد ونتائج الفصل الدراسي الأول عبر نظام نور

يعتبر العام الدراسى الجديد قد بدأ الآن على منصة مدرستى الإلكترونية بإعتبارها افضل الطرق للتعليم عن بعد وبالأخص فى الوقت الحالى بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، ولذلك قامت وزارة التربية والتعليم السعودية بإعلان منصة مدرستى واعتبارها مدرسة منزلية وبديل للذهاب للمدرسة حيث يدخل الطالب على المنصة ويسجل حضورة كانه فى المدرسة وأيضاً يتم شرح الدروس بمنتهى الدقة والتفصيل وإعطاء الطالب واجبات منزلية وأنشطة مدرسية أيضاً وكل هذا يتم من خلال منصة مدرستى وأيضاً يمكن الحصول من خلالها على النتيجة كما حدث فى الفصل الدراسي الأول، وسنعرض لكم الرابط الرسمى للحصول على نتيجة الطلاب فى الفصل الدراسي الأول تابعونا، وكما وضحنا لكم طريقة التسجيل في منصة مدرستي نوضح لكم عبر موقعنا “ثقفني” طريقة التسجيل في المنصة للطلاب ونتائج الطلاب للفصل الدراسي الأول، فتابعونا.

تسجيل دخول منصة مدرستي

يبدو أن الكثير من الطلاب وأولياء أمورهم قد نالت منصة مدرستى اعجاباً كثيراً بينهم حيث أنهم الان يدخلون على المنصة بإستمرار لمحاولة الحصول على نتيجة الطلاب فى الفصل الدراسي الأول وينتابهم حالة من القلق لكن لا داعى لأن وزارة التربية والتعليم السعودية قد أعلنت عن قرب انتهاء جميع المدارس من رفع وتحميل النتائج على منصة مدرستى الإلكترونية، وتوجد طريقة أخرى للحصول على النتيجة وهى عبر نظام جديد يسمى نظام نور ولكن يختلف عن منصة مدرستى أنه يمكنك الحصول على النتيجة من خلال رقم الهوية سنوفيكم بالمعلومات التى تخص نظام نور.

نتائج نظام نور

يعتبر نظام نور هو منصة إلكترونية يوحد عليه جميع المعلومات التى تخص التعليم والعمليات التعلمية فى المملكة العربية السعودية وأيضاإ يعمل هذا النظام على جمع المؤسسات التعليمية الموجودة في المملكة العربية السعودية التابعة لوزارة التربية والتعليم وجعلها وحدة واحدة فى البيانات، ولذلك يعتبر نظام نور أيضاً من أهم النظم التى نالت اعجاب الكثير من الطلاب ويُمكن الإستعلام عن نتيجة الفصل الدراسى الأول من خلال منصة مدرستى الإلكترونية كالتالي:

من خلال حسابك الالكترونى الخاص سجل الدخول منصة مدرستى .

. ادخل جميع البيانات المطلوبة المطلوبة أمامك فى الصفحة.

اضغط على بند الإشعارات ليظهر لك كل ماهو جديد عن نتيجة الفصل الدراسى الأول.

سوف يظهر لديك بند تحميل بواسطة ال pdf حمله للحصول على النتيجة.

ستظهر أمامك جميع التقييمات فى كل المواد .