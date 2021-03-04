سلم رواتب الموظفين في المملكة العربية السعودية

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عمر شويل - جدة سلم رواتب الموظفين في السعودية، سلم رواتب الموظفين في السعودية أو ما يعرف باسم سلم الخدمة المدنية، هو ما نصت عليه وزارة العمل في المملكة العربية السعودية حفاظًا على حق جميع الموظفين والعاملين بالقطاع الحكومي في السعودية وذلك على مدار فترة العمل التي يعمل بها الموظف في وظيفته الحكومية، وكذلك تضمن مقدار زيادة السنوية الدائمة حتى يكون على علم بها، وإليكم بعض المعلومات عن سلم رواتب الموظفين.

مستويات سلم رواتب الموظفين

مستويات سلم رواتب الموظفين يقسم إلى 3 مستويات وفقًا لسنين خبرة الموظف ومدة عمله في تخصصه الحالي سواء كان بدون خبرة أو بخبرة ومدة تلك الخبرة، وهي:

المستوى الأول خاص بالموظفين الذين لا يملكون خبرة بعد في التخصص ولم يتم تعيينهم سوى لمدة قصيرة. المستوى الثاني: وهم الموظفين ذوي خبرة عامين وتم تعيينهم منذ عامين. المستوى الثالث: هم الموظفين الحاملين بخبرة أربع سنوات وأكثر في المجال الحالي الذي يعملون به.

الزيادة السنوية للموظفين في السعودية

لكل مستوى من ضمن مستويات سلم الخدمة المدنية الثلاثة السابقين مقدار زيادة سنوية للرواتب يختلف عن المستوى التالي، حيث أوضحت قوانين الخدمة المدنية أن العلاوة السنوية للموظفين في القطاع الحكومي وفقًا لكل مستوى من المستويات المحددة هو:

المستوى الأول

وهم موظفي الدولة الذين تصل خبرتهم أو مدة تعيينهم إلى أقل من عام، العلاوة السنوية لهم هي 300 حتى 600 ريال سعودي فقط.

المستوى الثاني

وهم الموظفين الذين تم تعيينهم لمدة أقل من عامين فإن العلاوة السنوية لهم تصل إلى 320 ريال سعودي إلى 620 ريال سعودي.

المستوى الثالث

وهم الأشخاص الذين تصل خبراتهم إلى أربع سنوات في مجال التخصص وتصل قيمة العلاوة السنوية لهم إلى 340 ريال سعودي حتى 640 ريال سعودي.

المستوى السادس

وهم من تصل قيمة العلاوة السنوية لهم إلى 600 ريال سعودي.

طريقة تحديد الزيادة السنوية للموظفين

تحدد الزيادة السنوية وفقًا لثلاث نقاط:

درجة الموظف وعدد ونوع الترقيات الحاصل عليها.

رتبة الموظف ودور عمله في الدولة.

خبرة الموظف وفقًا لعدد سنوات العمل.