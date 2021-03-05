جمعية “كيان” للأيتام تثمن زيارة الدكتور سعود المصيبيح رئيس مركز تعارفوا للإرشاد الأسري والوفد المرافق له

دوت الخليج – د. سحر رجب

ثمنت جمعية كيان الأهلية للأيتام ذوي الظروف الخاصة ممثلة برئيس مجلس إدارتها الأستاذة سمها بنت سعيد الغامدي الزيارة التي قام بها الدكتور سعود المصيبيح رئيس مركز تعارفوا للإرشاد الأسري والوفد المرافق له بهدف التعرف على الجمعية وبرامجها وأهدافها ومشاريعها ومناقشة سبل التعاون بينهما وقالت: سعدنا بزيارة الدكتور سعود المصيبيح وبالتعرف على كل ما يقدمه مركز تعارفوا للإرشاد الأسري من استشارات اجتماعية ونفسية وتربوية وأسرية هادفة ورائعة تصب في مصلحة الأسرة وإننا نسعى لأن نكون شركاء لما فيه خدمة ورعاية مستفيدات جمعية كيان من الجنسين.

هذا وقد عبر د. سعود بن صالح المصيبيح رئيس مركز تعارفوا للإرشاد الأسري عن سعادته بالاجتماع الذي تم عقده بين المركز وجمعية كيان بحضور الأستاذة سمها الغامدي رئيس مجلس إدارة جمعية كيان ومعالي نائبة رئيس الجمعية الأستاذة نورة الفايز والمستشار الإداري لمركز تعارفوا الأستاذ يوسف القبلان والأستاذة فاطمة أبوطالب المدير التنفيذي وعدد من مسئولات المركز والجمعية. وقال د. المصيبيح بأنه جرى مناقشة سبل التعاون لما فيه خدمة ورعاية الأيتام وتقديم خدمات الاستشارات الاجتماعية والنفسية والتربوية والأسرية لهم في المستقبل القريب.

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