من الأسبوع المقبل.. مصادر: “الصحة” ستوفر لقاحات “كورونا” في المستشفيات الخاصة مجاناً

بلادي – الرياض :

ذكر مصدر أن وزارة الصحة تعتزم توفير اللقاحات المضادة لفيروس “كورونا”؛ في المستشفيات والمستوصفات الخاصة وبعض الصيدليات، اعتبارًا من الأسبوع المقبل.

وأكد المصدر أن الوزارة اتفقت مع عدد من المستشفيات الخاصة وبعض الصيدليات لتوفير اللقاح بها، مبيناً وفقا لصحيفة “البلاد” أن التطعيم للمواطنين والمقيمين سيكون بالمجان.

وكانت الوزارة اعتمدت “صيدليات الدواء” كأول صيدلية مجتمعية توفر خدمة التطعيم ضد كورونا داخل فروعها، كما أعلن وزير الصحة توفيق الربيعة أن الوزارة ستوفر اللقاحات في بقية الصيدليات المجتمعية مجانًا.