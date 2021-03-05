يتضمن مسابقات.. “الصحة” تُفعّل اليوم الوطني للمشي وتوضح أهدافه

بلادي – الرياض :

فعلت وزارة الصحة اليوم الوطني للمشي في جميع مناطق المملكة، الذي يصادف 5 مارس من كل عام، بهدف تعزيز الصحة العامة ونشر ثقافة المشي، ورفع معدل الممارسين للمشي، ومساعدة أكثر من 500 ألف شخص يعاني أمراضا مزمنة.

وأعلنت الوزارة في وقت سابق إطلاق تحدي المشي يوم 10 مارس، وهي مسابقة تعتمد على حساب عدد خطوات المشاركين عن طريق تحديد هدف يومي من الخطوات، لا يقل عن 8 آلاف خطوة يوميا ويتم اختيار الفائزين وتكريمهم بجوائز تحفيزية بشكل أسبوعي.

وأشارت إلى أن الاشتراك في المسابقة سيتم عن طريق التسجيل في تطبيق “صحتي”، مبينة أنه يمكن ممارسة المشي مع الحرص على التباعد والالتزام بالإجراءات الوقائية، وسيكون تحدي المشي عبر منصات التواصل الاجتماعي في حساب “عش بصحة”.

من جهتها، أعلنت وزارة التعليم تنظيم مسابقة المشي تحت شعار “قد_التحدي_تمشي” لمدة أسبوع، ووجهت منسوبيها والمعلمين والمعلمات في المدارس بجميع الإدارات التعليمية بمحافظات ومناطق المملكة بتفعيل وتوثيق مشاركاتهم ومشاركات الطلاب والطالبات عبر منصة “مدرستي”.

ويساعد المشي على تخفيض مستوى الكوليسترول الضار في الجسم، وحرق السعرات الحرارية الزائدة، والمحافظة على مرونة المفاصل وقوة العضلات، بالإضافة إلى الحد من القلق أو الاكتئاب وتحسين المزاج، وتعزيز صحة العظام ومنع الإصابة بهشاشة العظام.

كما يساهم المشي في تحسين التوازن وتدفق الدم في الجسم، والحفاظ على وزن صحي وتحسين اللياقة البدنية والوقاية من الأمراض المزمنة ومنها: أمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم، وداء السكري من النوع الثاني.