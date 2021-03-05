“الأرصاد”: تنبيهات برياح نشطة وأتربة مثارة بعدد من المناطق وسحب رعدية ممطرة بالشرقية

بلادي – الرياض :

أصدر المركز الوطني للأرصاد عدة تنبيهات عن الحالة الجوية المتوقعة خلال الساعات المقبلة، في عدد من المناطق بالمملكة.

ونبه المركز من رياح نشطة وأتربة مثارة يصاحبها تدن في مدى الرؤية على أجزاء من منطقة الرياض تشمل العاصمة، وعلى القريات ودومة الجندل وطبرجل وسكاكا بمنطقة الجوف، ورفحاء والعويقيلة وعرعر وطريف بمنطقة الحدود الشمالية.

كما شمل التنبيه كلا من العلا والحناكية والمدينة المنورة والمهد وخيبر بمنطقة المدينة، وأجزاء من مناطق القصيم وحائل والشرقية ونجران، موضحا أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساء، وفي المنطقة الشرقية تستمر حتى الرابعة عصراً.

وأبان المركز أن محافظة الخفجي بالمنطقة الشرقية تشهد سحبا رعدية ممطرة يرافقها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية وتستمر الحالة حتى الساعة الثانية ظهراً.