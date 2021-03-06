القبض على 9 مقيمين سرقوا أدوات كهربائية بأكثر من مليون ريال بالرياض

بلادي – الرياض :

ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على عدد من المقيمين، وذلك بعد ارتكابهم عددًا من جرائم السرقة.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، الرائد خالد الكريديس، أن المتابعة الأمنية أسفرت عن القبض على 8 مقيمين من الجنسية الباكستانية ومقيم من الجنسية الهندية، في العقدين الثاني والثالث من العمر، وذلك بعد سرقة القواطع النحاسية والمواد الكهربائية من محطات توزيع الكهرباء ومبانٍ تحت الإنشاء.

وأكد أن المسروقات بلغت أكثر من مليون ريال، مشيرًا إلى أنه جرى إيقافهم واتخاذ كافة الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.