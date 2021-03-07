“التحالف” يعلن بدء تنفيذ عملية عسكرية نوعية ضد الميليشيات الحوثية

بلادي – الرياض :

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم (الأحد)، بدء تنفيذ عملية عسكرية نوعية بضربات جوية ضد الميليشيات الحوثية الإرهابية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العميد تركي المالكي، وفقًا لقناة “العربية”، أن العملية العسكرية تستهدف قدرات المليشات الحوثية في صنعاء وعدد من المحافظات.

وأكد أن التحالف سيحاسب القيادات الحوثية الإرهابية التي تحاول استهداف المدنيين والأعيان المدنية، مشددًا على أن المدنيين والأعيان المدنية في السعودية خط أحمر.

وشدد على أن العملية النوعية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.