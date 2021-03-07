“التحالف”: اعتراض وتدمير 10 طائرات مفخخة أطلقتها المليشيات الحوثية باتجاه المملكة

بلادي – الرياض :
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، صباح اليوم (الأحد)، اعتراض وتدمير 10 طائرات بدون طيار مفخخة، أطلقتها المليشيات الحوثية الإرهابية تجاه المملكة.
وأكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي، أن المليشيات الحوثيين تحاول استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة.
وأبان أن الواقع على الأرض وانتصارات الجيش اليمني والقبائل بمأرب يفسر وتيرة التصعيد الإرهابية من المليشيا الحوثية، مشيرًا إلى أن رفع الولايات المتحدة المليشيات من قائمة المنظمات الإرهابية تم تفسيره بطريقة عدائية من قِبل الحوثيين.
وشدد على أن التحالف يحتفظ بحق اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.
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