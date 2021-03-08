“التعليم” تعلن بالأرقام نجاح منظومة التعليم عن بُعد خلال عام

بلادي – الرياض :

أكد وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، أن ‏المنظومة التعليمية – خلال عام من التعليم عن بُعد – أثبتت بلغة الأرقام، أن ‏تحويل التحديات إلى قصة نجاح ليس مستحيلاً بدعم ‏قيادة ملهمة لأبنائها، وتفاني منسوبي التعليم في أداء ‏رسالتهم في مرحلة استثنائية.‏

وكشفت الوزارة عن أن عدد طلاب وطالبات مدارس التعليم ‏الحكومي الذين تفاعلوا مع منصة مدرستي وصل إلى 4.9 مليون، والمعلمين والمعلمات 408.8 ألف، وقادة المدارس 8 آلاف، وأولياء الأمور ‏‏923.7 ألف، فيما وصل عدد طلاب وطالبات التعليم الأهلي والأجنبي ‏إلى 183.8 ألف.‏

وأشارت إلى أن عدد زيارات رابط مدرستي بلغ نحو 588 مليون زيارة، ‏وعدد الدروس الافتراضية المنشأة 120 مليون درس، وعدد الواجبات ‏المسندة 35.9 مليون.

وأبانت أن إجمالي المشاهدات على قنوات عين (دروس اليوتيوب) بلغ نحو ‏‏320 مليون مشاهدة، شملت 223.8 مليون من داخل المملكة، 6.2 ‏مليون من الخارج، فيما وصل إجمالي مشاهدات البث الفضائي المباشر ‏إلى 140.3 مليون مشاهدة.‏

ولفتت الوزارة إلى أن عدد الأطفال المسجلين في الروضة الافتراضية بلغ نحو 300.2 ألف، وأولياء الأمور 283.4 ألف.

وأوضحت أن عدد طلاب وطالبات التعليم الجامعي، الذين استفادوا من ‏نظام التعليم عن بعد بلغ 1.3مليون، بمشاركة 66.2 ألف من أعضاء هيئة ‏التدريس، رفعوا 178 مليون ملف، وتم تقييم 27.3 مليون حالة، ‏بالإضافة لمناقشة 39.6 مليون لوحة.‏