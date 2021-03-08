“التعليم” تعلن بالأرقام نجاح منظومة التعليم عن بُعد خلال عام

بلادي – الرياض :
أكد وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، أن المنظومة التعليمية – خلال عام من التعليم عن بُعد – أثبتت بلغة الأرقام، أن تحويل التحديات إلى قصة نجاح ليس مستحيلاً بدعم قيادة ملهمة لأبنائها، وتفاني منسوبي التعليم في أداء رسالتهم في مرحلة استثنائية.
وكشفت الوزارة عن أن عدد طلاب وطالبات مدارس التعليم الحكومي الذين تفاعلوا مع منصة مدرستي وصل إلى 4.9 مليون، والمعلمين والمعلمات 408.8 ألف، وقادة المدارس 8 آلاف، وأولياء الأمور 923.7 ألف، فيما وصل عدد طلاب وطالبات التعليم الأهلي والأجنبي إلى 183.8 ألف.
وأشارت إلى أن عدد زيارات رابط مدرستي بلغ نحو 588 مليون زيارة، وعدد الدروس الافتراضية المنشأة 120 مليون درس، وعدد الواجبات المسندة 35.9 مليون.
وأبانت أن إجمالي المشاهدات على قنوات عين (دروس اليوتيوب) بلغ نحو 320 مليون مشاهدة، شملت 223.8 مليون من داخل المملكة، 6.2 مليون من الخارج، فيما وصل إجمالي مشاهدات البث الفضائي المباشر إلى 140.3 مليون مشاهدة.
ولفتت الوزارة إلى أن عدد الأطفال المسجلين في الروضة الافتراضية بلغ نحو 300.2 ألف، وأولياء الأمور 283.4 ألف.
وأوضحت أن عدد طلاب وطالبات التعليم الجامعي، الذين استفادوا من نظام التعليم عن بعد بلغ 1.3مليون، بمشاركة 66.2 ألف من أعضاء هيئة التدريس، رفعوا 178 مليون ملف، وتم تقييم 27.3 مليون حالة، بالإضافة لمناقشة 39.6 مليون لوحة.
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