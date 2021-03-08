الحصيني: ارتفاع في الحرارة يصل إلى 7 درجات غدًا على معظم المناطق

بلادي – الرياض :

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن ‏تشهد معظم أجواء المملكة غدًا (الثلاثاء) ارتفاعا في درجات ‏الحرارة يتراوح من 4 إلى 7 درجات.‏

وأشار الحصيني إلى أن الطقس سيكون حاراً نهاراً، ومن لطيف ‏إلى الميل للبرودة ليلاً حتى (الجمعة)، أما على مناطق، ‏الشمالية، والوسطى، والشرقية، ومكة، والمدينة، وجازان ‏سيكون حاراً نهارًا معتدلاً ليلاً.‏

وأوضح أنه سيطرأ انخفاض في الحرارة مرة أخرى من 6 إلى ‏‏9 درجات على الشمالية، والوسطى، والشرقية، مع بقاء الحرارة ‏كما هي على مكة، والمدينة، وجازان.‏

ولفت إلى احتمالية هبوب رياح مثيرة للأتربة والغبار، قد تشكل ‏عاصفة ترابية، تسبقها أمطار خفيفة على أجزاء محدودة من ‏مناطق القصيم، وشرقها تمتد إلى الشرقية، وعسير.‏