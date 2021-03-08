الحصيني: ارتفاع في الحرارة يصل إلى 7 درجات غدًا على معظم المناطق

بلادي – الرياض :
توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن تشهد معظم أجواء المملكة غدًا (الثلاثاء) ارتفاعا في درجات الحرارة يتراوح من 4 إلى 7 درجات.
وأشار الحصيني إلى أن الطقس سيكون حاراً نهاراً، ومن لطيف إلى الميل للبرودة ليلاً حتى (الجمعة)، أما على مناطق، الشمالية، والوسطى، والشرقية، ومكة، والمدينة، وجازان سيكون حاراً نهارًا معتدلاً ليلاً.
وأوضح أنه سيطرأ انخفاض في الحرارة مرة أخرى من 6 إلى 9 درجات على الشمالية، والوسطى، والشرقية، مع بقاء الحرارة كما هي على مكة، والمدينة، وجازان.
ولفت إلى احتمالية هبوب رياح مثيرة للأتربة والغبار، قد تشكل عاصفة ترابية، تسبقها أمطار خفيفة على أجزاء محدودة من مناطق القصيم، وشرقها تمتد إلى الشرقية، وعسير.
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