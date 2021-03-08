ضبط 21 مخالفا لنظام البيئة لرعي الإبل في مواقع يمنع فيها الرعي

بلادي – الرياض :

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 21 مخالفا لنظام البيئة، لارتكابهم مخالفات رعي في أماكن يمنع فيها الرعي بمناطق متفرقة من المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أن المخالفين منهم 17 مواطنا و4 مقيمين من الجنسية السودانية، ارتكبوا مخالفات رعي 558 رأسا من الإبل، لافتا إلى أن غرامات مخالفة رعي الإبل تبلغ 100 ريال عن كل رأس في المرة الأولى، و150 في المرة الثانية، و500 ريال في المرة الثالثة.

وأبان أنه تمت إحالة المخالفين إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم، داعياً الجميع إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية.