“التحالف”: تدمير صاروخ باليستي تجاه خميس مشيط وطائرة مسيرة تجاه المنطقة الجنوبية

بلادي – الرياض : أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم (الإثنين)، عن تدمير صاروخ باليستي تجاه خميس مشيط وطائرة مسيرة مفخخة تجاه المنطقة الجنوبية أطلقتهما ميليشيا الحوثي. وأوضح أن الميليشيا الحوثية ترتكب أخطاء جسيمة وانتهاكات فظيعة للقانون الدولي الإنساني. وأكد أنها تتعامل بحكمة مع التجاوزات، وستتحرك في إطار القانون الدولي الإنساني.

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