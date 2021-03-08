شرطة الرياض تلقي القبض على مواطن وضع تجهيزات أمنية على مركبته ومارس التفحيط

بلادي – الرياض : ألقت شرطة منطقة الرياض، القبض على مواطن قام بوضع تجهيزات أمنية على إحدى المركبات وممارسة التفحيط وتوثيق ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي. وأوضحت أن الشخص الذي ظهر في مقطع الفيديو المتداول، هو مواطن في العقد الثاني من العمر. وأكدت أنه جرى إيقافه واتخاذ كافة الإجراءات النظامية لإحالته إلى النيابة العامة.

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