بلادي – الرياض :
أكد الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، أن هذا الأسبوع هو الأخير في موسم “العقارب”، وهو ما يسميه العامة “عقرب الدسم” بسبب حرارته التي قد تتسبب في إذابة الدسم.
وأوضح أن نهاية “العقارب” تتميز بارتفاع درجات الحرارة وتأثيرها على الأرض، لذلك سماها العرب “سعد السعود”.
وأبان أن منتصف الأسبوع القادم سيكون أول موسم “الحميمين”، مشيرًا إلى أنه موسم انتقالي وتكثر فيه التقلبات الجوية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الزعاق: الأسبوع الجاري نهاية “العقارب” وهذا موعد أول “الحميمين” وسماته على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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