الزعاق: الأسبوع الجاري نهاية “العقارب” وهذا موعد أول “الحميمين” وسماته

بلادي – الرياض :

أكد الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، أن هذا الأسبوع هو الأخير في موسم “العقارب”، وهو ما يسميه العامة “عقرب الدسم” بسبب حرارته التي قد تتسبب في إذابة الدسم.

وأوضح أن نهاية “العقارب” تتميز بارتفاع درجات الحرارة وتأثيرها على الأرض، لذلك سماها العرب “سعد السعود”.

وأبان أن منتصف الأسبوع القادم سيكون أول موسم “الحميمين”، مشيرًا إلى أنه موسم انتقالي وتكثر فيه التقلبات الجوية.