الحصول على شهادة ساعة برمجة للمعلمين والطلاب من لعبة ماين كرافت التعليمية ضمن مسابقة مدرستي تبرمج

بعد اعتماد وزارة التعليم السعودية لعبة ماين كرافت التعليمية كأداة لتعلم البرمجة، يمكنكم الحصول على شهادة ماين كرافت “ساعة برمجة” ضمن المسابقة التي أطلقتها وزارة التعليم وهى مسابقة مدرستي تبرمج حيث نستعض بالتفصيل طريقة الحصول على شهادة ساعة برمجة من ماين كرافت بالتفصيل، فعند تسجيل الدخول على منصة مدرستي يظهر لك إعلان المسابقة وهى مدرستي تبرمج وسوف نستعرض كيفية الحصول على ساعة البرمجة ويمكنك ذلك من خلال الكمبيوتر أو الآيباد، وهناك العديد من الرشادات التي توجهك لكيفية استخدام لعبة ماين كرافت التعليمية لتعلم البرمجة، ويمكنك الحصول على كلمة السر واسم المستخدم لمنصة مدرستي من خلال تطبيق توكلنا.

تحميل لعبة ماين كرافت التعليمية

يمكنك الآن تنزيل لعبة ماين كرافت على جميع الأجهزة أو الدخول على رابط لعبة ماين كرافت التعليمية والبدء في تسجيل الدخول للعبة من خلال إدخال بيانات منصة مدرستي وهى اسم المستخدم وكلمة المرور، كما أن تحميل لعبة ماين كرافت النسخة التعليمية على الكمبيوتر لا يتطلب الأمر اكثر من دقيقتين، ويتم تثبيت اللعبة على الجهاز الخاص وإصدار اختصار على سطح المكتب، ثم يمكنك تشغيل لعبة ماين كرافت التعليمية على الكمبيوتر مباشرة بعد تثبيت اللعبة على جهازك، فإذا لم يتم التسجيل التلقائي ببياناتك على منصة مدرستي يمكنك الدخول عن طريق بيانات منصة مدرسي العادية.

الدخول على ساعة برمجة من ماين كرافت

وبعد إكمال عملية تسجيل الدخول على لعبة ماين كرافت التعليمية يتوجب عليك الدخول على أيقونة ساعة برمجة HOUR OF CODE وبعدها يتم إدخالك للمهمات وسوف يتم إظهار قائمة لك توجهك للتحرك، وفي كل علامة استفهام مهمة، وإذا واجهتك صعوبة في معرفة المهام في لعبة ماين كرافت باللغة الانجليزية يمكنك أن تستخدم الترجمة الآلية على الإنترنت لتعرف الإرشادات، ويمكنك اختيار أحد الخيارات الثلاثة للبرمجة باختيار الطريقة الأسهل لك، وبعد الانتهاء من هذه المهام يتم إصدار شهادة ساعة برمجة معتمدة من ماين كرافت حيث يطلب منك البرنامج كتابة الاسم الذي تربد أن تظهر به الشهادة ويمكنك مشاركة الشهادة على مواقع التواصل الاجتماعي.