نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرستي تبرمج | Minecraft Education Edition ماين كرافت النسخة التعليمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة ماين كرافت من اكبر اللعاب الإلكترونية، وبالتالي وقع الاختيار على لعبة ماين كرافت التعليمية وبالتعاون مع وزارة التعليم السعودية وشركة مايكروسوفت العالمية على تنظيم مسابقة مدرستي تبرمج والتي تكوون دافعاً للطلاب والمعلمين نحو البرمجة الحديثة، وفقاً للمتطلبات الأساسية والتقنية لسوق العمل، وبالتماشي والتزامن مع رؤية المملكة 2030 وبالتالي يمكنكم الاشتراك في المسابقة، حيث أن مسابقة مدرستي تبرمج ماين كرافت Minecraft Education Edition من بين المسابقات التي قامت الوزارة بالمملكة بإطلاقها من مدة وجيزة، فصارت تلك اللعبة من بين الألعاب التي يريد العديد من الطلاب أن يقوم بتحميلها حتى يدخل لمسابقة مدرستي، إذ أن الوزارة قامت بالإعلان عن هذه مسابقة مدرستي تبرمج من خلال لعبة ماين كرافت التعليمية لجميع الطلاب بكل المراحل الدراسية المتنوعة بالمشاركة مع شركة مايكروسوفت العالمية، وبالتالي إن لعبة ماين كرافت النسخة التعليمية تعمل على تعزيز الثقافة المتعلقة بالبرمجيات لجميع الطلاب.

أهداف مسابقة مدرستي تبرمج ماين كرافت التعليمية

السعودية تمتلك ببنية رقمية تقوم بالمساهمة بعملية التحول الرقمي الهادفة إليها بمجيئ سنة 2030، إذ أن مسابقة Minecraft Education Edition تهدف للكثير من أهداف أبرزها:

تكوبن قدرات الطلاقة الرقمية لكي يتم صنع مستقبل رقمي باهر.

اكتساب القدرات المعرفية بالاستكشاف والبحث.

تعزيز مبادئ المساهمة بين المعلم والطالب وكذلك ولي الأمر.

تطوير قدرات الطلاب وهم صغار.

تحقيق الأهداف الخاصة بالتنمية المستدامة.

تعديل الشكل النمطي المتعلق بمفهوم البرمجة وتحفيز النشء من أجل استكشاف ذلك المجال.

مسابقة مدرستي تبرمج

الآن بإمكان كافة الطلبة والطالبات وكذلك أولياء الأمور، أن يُسجلوا دخولهم عن طريق الخطوات المقبلة في مسابقة مدرستي تبرمج عبر الخطوات التي نستعرضها.

الانتقال إلى لعبة ماين كرافت التعليمية Minecraft Education Edition عقب تنزيلها على جهازك.

تسجيل الدخول بكتابة البيانات المتعلقة بمنصة مدرستي.

ثم “تسجيل الدخول”

تحميل لعبة ماين كرافت التعليمية مدرستي تبرمج من موقع ماين كرافت التعليمي.

إن لعبة ماين كرافت التعليمية تقوم بتنشيط عملية الإبداع بين الأشخاص عن طريق إتمام الكثير من المهام، من بينها:

مشاركة اللاعب مع الأصدقاء لكي يُكمل مهام اللعبة.

توثيق تغير اللاعب للأفضل ومساهمته.

اختيار الشخصية الملائمة من الشخصيات التي تُقدم في اللعبة.

تقديم جملة من الأدوات المنشطة لإتمام اللعب.

تثبيت ماين كرافت التعليمية مسابقة مدرستي تبرمج

حتى تقم بتثبيت ماين كرافت لكي تدخل على مسابقة مدرستي فقط تابع الخطوات المقبلة:

الدخول على رابط ماين كرافت التعليمية والبدء في تثبيت اللعبة

اختر إصدار اللعبة المتلائم مع نظام التشغيل المرتبط بالمستخدم.

ادخل على المربع الذي لونه أخضر، حتى تقم بتنزيل اللعبة.

ادخل على “أيقونة تشغيل”

ادخل على “التالي” حتى مرتين.

قم بقبول الأحكام والشروط.

اختر المكان المطلوب تثبيت اللعبة فيه.

ادخل على “التالي”

اختر المربع المتعلق بسطح المكتب.

ادخل على Install.

ثم على “إنهاء”

تسجيل الدخول بالبريد الإلكتروني الخاص بمنصة مدرستي

فيما يلي الخطوات المتعلقة بتسجيل دخولك لمنصة مدرستي بواسطة بريدك الإلكتروني: