نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برنامج حساب المواطن موعد صرف دفعة رمضان 41 الأهلية واستقلالية عقد إيجار مسكن الأفراد في المقال التالي

عمر شويل - جدة برنامج حساب المواطن موعد صرف الدفعة 41 حيث يستمر برنامج حساب المواطن في تقديم خدماته فقد أعلن البرنامج عن موعد الدفعة الجديدة،حيث سيتم صرفها وإبداعها بحسابات المستحقين يوم الأحد الموافق 11 أبريل 2021، وذلك لموافقة يوم 10 أبريل يوم سبت، هذا وقد أعلن برنامج حساب المواطن سابقاً أنه في حال وافق اليوم العاشر من الشهر الميلادي يوم جمعة، فسيكون موعد إيداع دفعة هذا الشهر في اليوم التاسع من الشهر والموافق يوم خميس، أما في حال وافق اليوم العاشر من الشهر يوم سبت، فسيتم إيداع الدفعة في اليوم التالي الأحد الموافق يوم 11 من الشهر الميلادي.

برنامج حساب المواطن والتواصل مع خدمة العملاء “صوتك مسموع”

هذا وسنستعرض من خلال هذا التقرير أخر الأخبار والمستجدات الخاصة ببرنامج حساب المواطن، ومنها ما تم إعلانه غن آلية وشروط رفع عقود الإيجار، وذلك حتى يتم إثبات الاستقلالية، وذلك لضمان استمرارية صرف الدعم وعدم توقفه، وبخصوص التساؤل الخاص بكافية إرفاق عقد إيجار موحد، وما هو التصرف في حال انتهاء عقد الإيجار، وهل يجب من المواطن الذي انتهى عقد إيجاره أن يقوم بتجديده وإرفاقه من جديد.

وتجدر الإشارة إلى ما صرح به برنامج حساب المواطن فيما سبق ذكره بخصوص عقود الإيجار، رد برنامج حساب المواطن فقد أعلن البرنامج بأن البرنامج يقوم بمراجعة بيانات المستحقين بصفة دورية، وفي حال تم انتهاء مدة عقد الإيجار، فيلزم على المستفيد أن يقوم بالدخول على البوابة الإلكترونية، ومنها إلى إدارة المرفقات، حيث يجب على المستفيد إرفاق عقد إيجار مُوحد، على أن يكون ساري، ويكون العقد باسم المستفيد، وذلك لضمان الاستحقاق والأهلية.

حساب المواطن والإعلان عن نتائج الأهلية للدفعة 41

صرح برنامج حساب المواطن أنه قد تم الانتهاء من مراجعة وتدقيق في شروط الأهلية للمتقدين لصرف الدفعة 41 من البرنامج، ويمكن للمتقدمين بطلبات الاستحقاق الدخول على موقع برنامج حساب المواطن، وذلك لمعرفة نتيجة الأهلية، وفي حال الاستحقاق واستيفاء شروط الأهلية.

برنامج حساب المواطن موعد صرف الدفعة 40

أعلن برنامج حساب المواطن عن الموعد المُحدد لصرف الدفعة 41 للمستحقين للدعم النقدي، وبذلك سيتم صرف الدعم المُقرر للدفعة 41، وذلك صباح يوم الأحد الموافق يوم 11 أبريل 2021، وسيتم إرسال رسالة نصية على الهواتف الجوالة للمستحقين تفيد إيداع مبلغ الدفعة.

مستجدات وضوابط برنامج حساب المواطن

وتجدر الإشارة إلى قيام برنامج حساب المواطن بإقرار شروط وضوابط جديدة لاستحقاق الصرف، وذلك بخصوص المواطن الفرد المستقل، كما تم إقرار الحد الأعلى للاستحقاق للدعم، هذا وقد تم تعليق التسجيل في برنامج حساب المواطن للمستفيدين الجدد، حيث تم تعليق استقبال أي طلبات يتم تقديمه للحصول على دعم البرنامج.

شرط استقلالية المسكن للأفراد المستقلين ببرنامج حساب المواطن

أصدر برنامج حساب المواطن تعديل جديد بخصوص الأفراد المُستقلين، حيث يجب على الأفراد المستقلين إرفاق مستند ما يثبت استقلالية المنزل،سواء كان ذلك عقد إيجار ساري وموحد من منصة إيجار، أو مستند ملكية السكن الذي يقيم به، أو إرفاق ما يثبت سكنه الجامعي أو الكلية العسكرية التي التحق بها، ويعد هذا الشرط من الشروط الأساسية والضرورية لاستمرار صرف دعم البرنامج للأفراد المستقلين.

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شروط الأهلية لاستحقاق الدعم

يجب أن يكون المستحق للدعم مواطن سعودي الجنسية.

يُستثنى من الشرط السابق كلا من: “ابن وابنة المواطنة، وكذلك الزوج أو الزوجة غير السعودية، وأيضا من يحمل بطاقات التنقل.

يجب أن يكون مستحق الدعم من المقيمين بصفة دائمة على الأراضي السعودية.

في حال السفر خارج المملكة يجب أن لا تزيد مدة إقامته بالخارج أكثر من تسعون يوما خلال العام.

ينتفي الاستحقاق للدعم للمتواجدين بدور الإيواء الحكومية أو بالسجون.

يجب أن تتطابق بيانات المستفيد التي تقدم بها مع بيانات الجهات الحكومية ذات الصلة.

يتم حساب مبلغ الدعم حسب المعايير المُعلنة، وهي إجمالي دخل الأسرة وكذلك عدد أفراد الأسرة، وأعمار التابعين، سواء كانوا أصغر أو أكبر من 18 عام.

قنوات الاتصال ببرنامج حساب المواطن

الخدمة مواعيد استقبال الاتصالات صوتك مسموع على مدار 24 ساعة رقم حساب مواطن 19912 من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً إلى 10 مساءً. خدمة عملاء توتير على مدار الساعة باستثناء يومي الجمعة والسبت من الساعة 1 مساءً إلى 11 مساءً. بوابة حساب المواطن على مدار 24 ساعة

خطوات تقديم شكوى ببرنامج حساب المواطن

هذا ويُعتبر برنامج حساب المواطن من أكبر برامج الحماية الوطنية بالمملكة العربية السعودية، حيث تمتد مظلته الاجتماعية لتشمل أكثر من عشرة ملايين مواطن من أرباب الأسر والتابعين لهم، وقد انطلق برنامج حساب المواطن منذ أكثر من ثلاثة أعوام، وتحديداُ في شهر ديسمبر من العام 2017، ولا يزال التقديم للاستفادة من دعم البرنامج مفتوحاً لإضافة تابعين جدد للمستفيدين الحاليين، وذلك لمن تنطبق عليهم شروط الأهلية.

موعد صرف وإيداع الدفعة الجديدة

وتجدر الإشارة إلى أنه تفرقنا أيام قليلة عن موعد صرف وإيداع الدفعة الجديدة والتي تحمل رقم 41 لشهر أبريل الحالي 2021، هذا وسيتم إيداع الدفعة كما هو معتاد بحسابات المستحقين والمُستفيدين من دعم برنامج حساب المواطن، كما سيتم الإعلان عن إجمالي المبالغ التي تم صرفها للدفعة الجديدة، وكذلك إجمالي ما تم صرفة من مبالغ بأثر رجعي.

حساب المواطن وخدماته للنساء المُطلقات

ومن الجدير بالذكر أن برنامج حساب المواطن يسعى جاهدا لتوسيع مظلة حمايته الاجتماعية والخاصة بالنساء والأرامل، فقد تم التيسير في شروط تسجيل المطلقات على برنامج حساب المواطن، وأولى المطلقات الحاضنات للأطفال أولوية كبيرة، هذا ويستمر البرنامج في تقديم خدماته لتوفير حياة كريمة لكافة الفئات الاجتماعية الأولى بالرعاية.

وبذلك نكون قد قمنا بشرح أخر المستجدات والأخبار المتعلقة ببرنامج حساب المواطن، وكذلك شروط الأهلية لاستحقاق الدعم، وموعد صرف الدفعة الجديدة والتي تحمل رقم 41 من الدعم، شرط استقلالية المسكن للأفراد المستقلين ببرنامج حساب المواطن، وفي حال كان لديكم استفسار أو تعليق، يمكنكم التواصل معنا من خلال التعليقات أسفل هذا التقرير.