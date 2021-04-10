تعزية..عميد آل رجب …عم الدكتورة سحر كامل رجب إلى رحمة الله

دوت الخليج – جدة : بقلوب مؤمنة وصابرة بقضاء الله وقدره انتقل عميد آل رجب عم الدكتورة سحر كامل رجب ، المرحوم بإذنه تعالى عبدالله محمد علي رجب

مساء اليوم وهو اخ عميدة بيت رجب من السيدات السيدة خيرية رجب أطال الله عمرها وحفظها من كل شر ، وأخ من الأم لكلٍ من السيدة إنصاف نواب والسيد يحيى نواب ووالد للسيدة خلود ، وللسادة رائف ونايف ، وربيب السيدة ندى . مسكنه الفردوس ومشربه من كوثره برحمته وفضله ، رحم الله اموات المسلمين والمسلمات . والدفن فجر السبت .

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