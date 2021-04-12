موعد إجازة عيد الفطر المبارك للقطاع العام في السعودية 1442

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عمر شويل - جدة إجازة عيد الفطر للقطاع العام، ينتظر جميع الموظفين بالسعودية سواء كانوا بالقطاع العام أو الخاص إجازة عيد الفطر المبارك التي تبدأ من شهر رمضان المبارك، ويتم تحديد موعد الإجازة وفقًا للائحة الإجازات في المملكة العربية السعودية التي تحدد الإجازات لجميع القطاع العام سواء كان للوزارات أو الجهات الحكومية أو أي هيئات حكومية، حيث تعتمد على مدة خدمة الموظف بالعمل ولذلك نقدم لكم موعد إجازة عيد الفطر للعاملين بالقطاع العام بالسعودية.

إجازة عيد الفطر المبارك لموظفي القطاع العام

لكي يتم معرفة موعد أي إجازة ما بالسعودية يتم التوجه للائحة الإجازات السعودية فهي نظام ثابت تابع لنظام الخدمة المدنية بالسعودية حيث يعتبر هدف هذا النظام تنظيم الإجازات لجميع العاملين بالقطاع العام والتابعين لنظام الخدمة المدنية.

ونجد من المادة الرابعة التي تنص عليها لائحة الإجازات أن إجازة عيد الفطر للقطاع العام بدايتها من يوم الموافق الخامس والعشرين من رمضان والموافق السابع من مايو ونهايتها بعد عيد الفطر في يوم الأربعاء السابع من شهر شوال والموافق التاسع عشر من مايو، فبعد انتهاء دوام يوم الخميس الموافق الرابع والعشرين من رمضان وهو السادس من شهر مايو.

وهناك بعض التوقعات حول جعل وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية موعد الإجازة النهائية من يوم الخميس بدلًا من يوم الجمعة باعتبار أن أول أيام إجازة عيد الفطر هو يوم إجازة رسمية يوم الجمعة، وحتى يومنا هذا لم يتم تأكيد هذا الخبر من أي جهة رسمية مع العلم أن مواعيد إجازة عيد الفطر يعلن عنها بشكل رسمي من الهيئة المختصة بعد انقضاء النصف الثاني من شهر رمضان.

العودة للعمل بعد عيد الفطر

وفقًا للائحة الإجازات السعودية فإنه هناك ثلاث مناسبات رسمية يتم إعطاء العاملين بالقطاع الحكومي إجازة لها وهم اليوم الوطني والعيد الأضحى وعيد الفطر، وإجازة عيد الفطر للقطاع الحكومي تبدأ الخامس والعشرين من رمضان ويعود الموظفين للعمل مرة أخرى بعد انتهاء عيد الفطر في السادس من شوال.