انتحلوا صفة رجال أمن.. شرطة مكة تقبض على 3 مواطنين ومقيم يمني اعتدوا على أحد العمالة

بلادي – الرياض :

أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم (الإثنين)، القبض على 4 أشخاص، لارتكابهم جرائم تمثلت في انتحال صفة رجال أمن، ودخول سكن أحد العمالة والاعتداء عليه بسلاح أبيض، وسرقة مقتنياته الشخصية.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة لمكرمة: امتدادًا للجهود الأمنية لمتابعة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، فقد تمكنت الجهة الأمنية المختصة بمحافظة جدة من القبض على 3 مواطنين ومقيم من الجنسية اليمنية، في العقد الثالث من العمر.

وأضاف أنه جرى إيقافهم واتُخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.