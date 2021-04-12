انتحلوا صفة رجال أمن.. شرطة مكة تقبض على 3 مواطنين ومقيم يمني اعتدوا على أحد العمالة

بلادي – الرياض :
أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم (الإثنين)، القبض على 4 أشخاص، لارتكابهم جرائم تمثلت في انتحال صفة رجال أمن، ودخول سكن أحد العمالة والاعتداء عليه بسلاح أبيض، وسرقة مقتنياته الشخصية.
وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة لمكرمة: امتدادًا للجهود الأمنية لمتابعة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، فقد تمكنت الجهة الأمنية المختصة بمحافظة جدة من القبض على 3 مواطنين ومقيم من الجنسية اليمنية، في العقد الثالث من العمر.
وأضاف أنه جرى إيقافهم واتُخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.
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