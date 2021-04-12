نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر امساكية رمضان 2021 بمكة في السعودية كاملة – مواقيت الصلاة (الفجر والمغرب) في المقال التالي

عمر شويل - جدة امساكية رمضان 2021 مكة في السعودية والتعرف علي مواقيت الصلاة كاملة للشهر المبارك، وذلك لمعرفة موعد آذان الفجر أول يوم وحتي اليوم الأخير، وكذلك موعد أذان المغرب لفطور أول يوم بالمملكة، وقد وفرنا إليكم إمساكية رمضان ٢٠٢١ الرياض ونوفر الآن جدول الإمساكية بمكة، حيث تتعرفون علي مواعيد الصلوات طوال الشهر الفضيل، بداية من 13 أبريل حتي 12 مايو أخر أيام الشهر الفضيل، امساكية رمضان السعودية كاملة.

امساكية رمضان ٢٠٢١ السعودية

نوفر لكم الآن جدول إمساكية رمضان بمكة المكرمة، وذلك لمعرفة كل تفاصيل الأوقات للصلوات علي مدار الشهر، وذلك مع وجود انشغال كبير بالعمل، وغيره من الأمور في ضغط الحياة، وتعتبر هذه الجداول هامة للجميع، وسنوفر لكم الآن مواقيت الصلاة في مكه المكرمة لمعرفة التوقيت بالكامل.

تعرفنا علي المواعيد الخاصة بالصلاة، ويجب عليكم الاحتفاظ بها، وسنتابع معكم كافة المدن والدول العربية، كل عام وانتم بخير.

دعاء رمضان 1442 استقبال

يستحسن أن يكثر المسلم من أدعية شهر رمضان المبارك، لهذا نوفر لكم مجموعة من ادعيه رمضان المستجابة للدعاء بها في دعاء 1 رمضان الليلة الأولي.

اَللّهُمَّ ارْزُقني فيهِ الذِّهنَ وَالتَّنْبيهِ، وَباعِدْني فيهِ مِنَ السَّفاهَةِ وَالتَّمْويهِ، وَاجْعَل لي نَصيباً مِن كُلِّ خَيْرٍ تُنْزِلُ فيهِ، بِجودِكَ يا اَجوَدَ الأجْوَدينَ.

اَللّهُمَّ قَوِّني فيهِ عَلى اِقامَةِ اَمرِكَ، وَاَذِقني فيهِ حَلاوَةِ ذِكْرِكَ، وَاَوْزِعْني فيهِ لِأداءِ شُكْرِكَ بِكَرَمِكَ، وَاحْفَظْني فيهِ بِحِفظِكَ وَسَتْرِكَ يا اَبصَرَ النّاظِرينَ.

اَللّهُمَّ اجعَلني فيهِ مِنَ المُستَغْفِرينَ، وَاجعَلني فيهِ مِن عِبادِكَ الصّالحينَ القانِتينَ، وَاجعَلني فيهِ مِن اَوْليائِكَ المُقَرَّبينَ، بِرَأفَتِكَ يا اَرحَمَ الرّاحمينَ.

امساكية رمضان 2021 في مكة المكرمة

أرفقنا لكم جداول مواقيت الصلاة بمكة، ونعلمكم أن أول أيام الشهر المبارك سيكون يوم الثلاثاء 13 من أبريل، وينتهي الشهر يوم 12 من مايو 2021 فلكياً، وذلك سيتم تأكيد خلال تحري رؤية هلال العيد المبارك للفطر، وبهذا قد تعرفنا معكم علي كافة التفاصيل، وأرفقنا امساكية رمضان ٢٠٢١ مكة السعودية كاملة.