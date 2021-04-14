“باهبري”: هذا ما يحدث للجسم عند شرب كميات كبيرة من الماء قبل أذان الفجر في رمضان

بلادي – الرياض :

كشف استشاري الأمراض الباطنية والمعدية، نزار باهبري، مدى أهمية شرب المياه بكميات كبيرة قبل أذان الفجر في شهر رمضان المبارك، وتأثير ذلك على الجسم.

وأوضح أن الله -عز وجل- خلق الجسم قادرا على إبقاء التوازن، وفي حال شرب كميات كبيرة من المياه قبل صلاة الفجر فإن الجسم يلجأ إلى التخلص منها، من خلال إنتاج كميات كبيرة من البول أثناء النوم.

وأبان أنه في اليوم التالي، وعندما يشعر الجسم بنقص في كمية المياه، يقوم بإنتاج كمية قليلة من البول للحفاظ على توازن الجسم، ناصحًا بأن يقوم الإنسان بشرب المياه بكميات مناسبة في الفترة من المغرب وحتى الفجر.