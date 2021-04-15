نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول التأهيل الشامل 1443|| رابط الاستعلام عن صرف التأهيل لذوي الاحتياجات الهمم والمعاقين في المقال التالي
عمر شويل - جدة موعد نزول التأهيل الشامل 1443|| رابط الاستعلام عن صرف التأهيل لذوي الاحتياجات الهمم والمعاقين، حيث تقدم وزارة الموارد البشرية بالسعودية إعانة التأهيل الشامل لجميع المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وذلك شهرياً بشروط وضوابط معينة، وذلك تبعاً لسلم إعانات التأهيل الشامل والمقدم من قبل وزارة الموارد البشرية بالسعودية تبعاً لنوع الإعاقة، وذلك لتقديم يد العون لهم كما المكرمة الملكية لتغطية احتياجاتهم المعيشية وتأمين حياة يستطيع فيها مساعدة نفسه، ومن خلال هذا المقال سنوضح لكم سلم رواتب التأهيل الشامل الجديد وشروط التأهيل الشامل، بالإضافة إلى الاستعلام عن موعد نزول التأهيل الشامل الجديد.
سلم رواتب التأهيل الشامل الجديد
حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بصرف رواتب للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة بالسعودية، وذلك حيث تصنف الرواتب على حسب نوع الإعاقة والمعروف بسلم رواتب التأهيل الشامل الجديد، ومن الإعاقات التابعة لنظام التأهيل الشامل الجديد كالآتي:
- الأمراض المزمنة كمرض القلب أو استسقاء الدماغ بالإضافة إلى الفشل الكلوي أو الكبدي ومرضى الزهايمر المبكر.
- الأشخاص المصابة بأورام خبيثة أو نقص المناعة الدائمة وأيضاً أنيميا التلاسيميا والمنجلية بالإضافة إلى أنيميا البحر المتوسط.
- أصحاب متلازمة داون ومتلازمة مارفان بالإضافة إلى الأشخاص التي تعاني من التوحد.
- الأشخاص مبتورة أحد الأعضاء أو زراعة أحد الأعضاء المبتورة
- أصحاب التشوهات الشديدة الخارجية بالمظهر كالتشوهات الجلدية
- فقدان السمع أو البصر أو حساسية الشخص للجلوتين وأيضاً الإعاقة الفكرية.
شروط التأهيل الشامل الجديد
حيث على المتقدم لإعانة التأهيل الشامل الجديد و من أصحاب الإعاقات المذكورة سابقاً أن يستوفي بعض الشروط والضوابط الأخرى، وتلك الشروط كالآتي:
- أن يكون الشخص المتقدم قد تم تقييم إعاقته سابقاً و سُجل في دفاتر وزارة الموارد البشرية
- أن يكون الشخص المتقدم يتسلم راتب كحد أقصى 4000 ريال سعودي لا يتجاوزه
- يجب على الشخص المتقدم ألا يكون قد أقام في المراكز التأهيلية الحكومية أكثر من 6 شهور في العام الواحد وذلك على نفقة الدولة.
- يجب أن يكون المتقدم راتب التأهيل الشامل سعودي الجنسية بالإضافة إلى الإقامة دائمة بالسعودية.
- يجب ألا يكون مستفيدا من برامج الدعم الأخرى أو خدمات الإيواء المقدمة من وزارة العمل.
- وأخيرا أن يكون عمره وقت حدوث الإعاقة لم يتجاوز 45 عاماً.
الاستعلام عن موعد نزول ورابط التأهيل الشامل الجديد برقم الهوية
من خلال الخطوات التالية يمكنك الاستعلام عن موعد نزول التأهيل الشامل الجديد كالآتي:
- قم بالدخول إلى رابط موقع وزارة العمل بالسعودية.
- قم بالضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية للتنمية الاجتماعية أعلى صفحة خدمات الوزارة
- ثم سجل الدخول بواسطة حسابك الخاص بإدخال رقم الهوية وكلمة المرور واضغط على دخول
- قم بإدخال البيانات والوثائق الخاصة بتقييم الإعاقة والتقرير الطبي والمعلومات الخاصة المتعلقة بالمتقدم
- ثم اضغط على أيقونة تقديم الطلب وسيظهر لك موعد صرف راتب التأهيل الشامل
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