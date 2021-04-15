نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن مكافآت الطلاب جازان 1442 وموعد الإيداع في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثيرين عن طريقة الاستعلام عن مكافآت الطلاب جازان 1442 التي تقدمها المملكة لفئات محددة من الطلاب بهدف مواصلة التعلم. وتشجيعهم على الاستمرار في مواصلة التعليم وعدم ترك المدرسة. وتأتي تلك المكافآت في إطار حرص المملكة على على القضاء على الأمية بشكل نهائي بين أبنائها وفقًا لما تقتضيه رؤية 2030 الإصلاحية. إيمانًا من حكومة المملكة أن النهضة تبدأ بتعليم أبنائها.

الاستعلام عن مكافآت الطلاب جازان 1442

تقدم وزارة التعليم في المملكة مكافآت الطلاب بهدف التدعيم المالي لهم. لطلاب المراحل ما قبل الجامعية لتشجيعهم على مواصلة الدراسة من خلال تقديم مبلغ شهري للطالب المستحق له ويُصرف أواخر كل شهر ميلادي من خلال إيداع المكافأة في حساب ولي الأمر. ولو كان لولي الأمر أكثر من طالب مستحق للمكافأة يتم إيداعها كلها مرة واحدة. وتقدم إدارة جازان للطلاب المكافأة التي تتراوح من 300-600 ريال وتُصرف شهريًا خلال مراحل الدراسة.

هذا وقد أعلنت الوزارة عن مواعيد صرف المكافآت لطلاب جازان يوم 27 كل شهر ميلادي. ويمكن للطلاب الاستعلام عن مكافآة الطلاب من خلال الموقع الإلكتروني لإدارة تعليم جازان .

استعلام عن مكافأة طلاب جازان

في بعض الحالات لا تنزل المكافأة ولذلك يستعلم الطلاب عن نزول المكافأة. ويمكن الاستعلام عنها برقم السجل من خلال اتباعك للخطوات الآتية:

قيمة مكافآت جازان للطلاب

تقدم وزارة التعليم السعودي مكافآت متنوعة للطلاب بداية من المرحلة الابتدائية وحتى مرحلة المتوسط والثانوية وأيضًا للطلاب محو الأمية وطلاب مدارس تحفيظ القرآن الكريم وتكون قيمة المكافآت كالآتي: