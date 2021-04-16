نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنك التنمية الاجتماعية قرض الأسرة.. بالتفصيل طريقة الحصول على تمويل الأسرة عبر موقع social development bank الرسمي في المقال التالي
بنك التنمية الاجتماعية قرض الأسرة من أكثر الأمور التي تهم المجتمع السعودي، تم وضع حجر الاساس لبنك التنمية الاجتماعية في عام 1391هجرية 1971 ميلادية، و قد تبلورت اتجاهات البنك منذ نشأته على التمويل الاجتماعي، ليتوسع في نشاطاته لكون شاملا لعدة برامج تمويلية مهنية، حتى تسير بمحاذة برامج التمويل الاجتماعي،و بناء على توجهات القيادة الرشيدة في المملكةلتنويع أنشطة البنك و وضع تطورات في أعماله، فتم تدشين أنظمة جديدة للبنك بمقتضى مرسوم ملكي من خادم الحرمين الشريفين رقم م/34 في1 جمادى الآخرة عام 1427هجرية ليلغى بهذا النظام الجديد النظام السابق في البنك الذى كان يعمل به بناء على المرسوم الملكي رقم م/44 الصادر في 12 رمضان عام 1391هجرية،حتى يصبح البنك من ركائز الدولة الهامة في عملية تقديم برامج التمويلية و التنموية للتيسير على الشعب السعودي الكريم و لتوفير احتياجات الشعب من قروض لمجابهة احتياجاتهم لكى يتمكنوا من المساهمة الفعالة و مؤثر في مسيرة البناء لبناء اقتصاد أفضل و أقوى للمملكة.
بنك التنمية الاجتماعية قرض الأسرة
يقوم بنك التنمية الاجتماعية بتقديم مجموعة من برامج التمويل الاجتماعي والتي توجه إلى شريحة عريضة ومهمة من الشعب وهم اصحاب الدخول المنخفضة، إذ أن البنك يتيحلهم فرصة في الحصول على برنامج التمويل الميسر حتى يمكنهم من مجابهة بعض التزاماتهم التي نشأت عن حاجاتهمالأساسية على مستوى الفرد أو الأسرة.
خطوات الحصول على تمويل الأسرة
نوضح بعض الخطوات لكيفية للحصول على قرض الأسرة من خلال بنك التنمية الاجتماعية، والتي بينها موقع الوزارة الرسمي، حيث تستطيع الدخول على صفحة الحصول على قرض الأسرة، وتختار من قائمة دليل الخدمات الالكترونية وتتبع الخطوات التالية:
- قم بالدخول على الموقع الرسمي للبنك وادخل على صفحة التقديم.
- قم بتسجيل رقم الهوية الخاص بك وتاريخ ميلادك.
- بعد التحقق من صحة بيانات الهوية الخاصة بك وتاريخ ميلادك من خلال مطابقتها مع بيانات المواطن الموجودة بمركز المعلومات الوطني.
- بعد مطابقة البينات يتم جلب معلوماتك من الجهات الحكومية المعنية.
- قم باستكمال البيانات المطلوبة منك في الموقع لكي تقدم على طلب القرض.
- يقوم الموقع بتحديد ميعاد لك حتى ترسل فيه الأوراق المطلوبة منك عبر البريد.
- يقوم البنك بعمل معالجة للطلب داخلياً في ادارة البنك، ثم يتم تحويل مبلغ القرض الى حسابك البنكي.
- بعد الحصول على بنك التنمية الاجتماعية قرض الأسرة يتم تحصيل الأقساط من خلال نظام سداد، أو عن طريق الخصم مباشرة من الراتب للموظف الحكومي عبر جهة عمله.
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