طقس الأحد: أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد على هذه المناطق

بلادي – الرياض :

أعلن المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ (الأحد).

وتوقّع المركز سماء غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة، كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 40 درجة مئوية في مكة المكرمة، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 14 درجة مئوية في الباحة.