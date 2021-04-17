نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شرح تفضيلي التقديم على منصة جمعية احسان ehsan.sa مستفيد ومتبرع الأهداف ودورها الاجتماعي في المقال التالي

عمر شويل - جدة لا يزال التقديم على منصة جمعية احسان ehsan.sa مستفيد ومتبرع مستمراً سواء تسجيل مستفيد أو متبرع، بعدما تم التعرف على ما هي منصة احسان للعمل الخيري، وهي المنصة التي تجمع بين طياتها معظم لبجمعيات والمنضمات الخيرية العاملة على الأراضي السعودية، وتزايد الاهتمام بالمنصة من قبل المواطنين السعوديين والمُقيمين بكافة مناطق ومدن وربوع المملكة بعد التبرعات بسخاء من قبل الملك سلمان ووليه عهدة الأمير محمد، فقد تبرع خادم الحرمين الشرفين بعطاء سخي بمبلغ 20 مليون ريال، وتبعة ولي العهد بتربعات بلغت 10 مليون ريال، وتوالت بعدها التبرعات من الأمراء ورجال الأعمال وأصحاب المشروعات بالمملكة.

التقديم على منصة احسان ehsan.sa مستفيد ومتبرع “فُرجت .. إغاثة.. مشاريع”

وتجدر الإشارة إلى حملة التبرعات والأعمال الخيرية التي بدأت يوم الجمعة الموافق 16 من شهر أبريل 2021، الموافق الرابع من شهر رمضان الكريم، وتشمل مجالات التبرع كافة القطاعات الخيرية، والحالات الإنسانية، وسداد ديون العارمين، ورعاية الأيتام والمُطلقات والأرامل، ومساعدة المحتاجين من الطلاب والطالبات، وتوفير حياة كريمة من خلال تعزيز القيم الإنسانية والمشاركة الاجتماعية الفعالة، لذلك يسارع الجميع غي التقديم على منصة إحسان، سواء مستفيدين أو متبرعين.

ما هي منصة احسان للعمل الخيري

تعتبر منصة احسان بمثابة منظومة متكاملة تضم الجمعيات والمؤسسات الغير هادفة للربح، كما أن المنصة إحدى مصارف الزكاة، حيث تتلقى المنصة أموال الزكاة والصدقات لتقوم من خلال الجمعيات توزيعها على المحتاجين والأشد حاجة والفئات الأولى بالرعاية،حيث تُعتبر المنصة مظلة كبيرة للحماية الاجتماعية والمشروعات التنموية المستدامة، والمنصة تابعة للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”.

أهداف منصة إحسان ودورها الاجتماعي

وتجدر الإشارة إلى ما صرح به الدكتور الغامدي، حيث صرح بالتالي:

منصة إحسان هدفها تعزيز قيم العمل الإنساني لأفراد المجتمع من خلال التكامل مع الجهات الحكومية المختلفة، وتعظيم نفعها، وتمكين القطاع غير الربحي، وتوسيع أثره، وتفعيل دور المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص، والمساهمة في رفع مستوى الموثُقية والشفافية للعمل الخيري وغير الربحي.

ماهي منصة احسان والعطاء بإحسان أونلاين

كيفية التقديم علي منصة احسان 1442

الدخول علي رابط تسجيل منصة إحسان

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كيف اسجل في منصة احسان كمستفيد

للإجابة على هذا السؤال، عليك تسجيل الدخول على رابط منصة إحسان كما شرحنا سابقا، والتوجه إلى إحدى الجمعيات الأهلية الخيرية، وتقديم البيانات والمعلومات التي تثبت حقك كمستفيد من إحدى برامج منصة إحسان للأعمال الخيرية، ومجالات الاستفادة عديدة سنوردها لاحقا.

المستفيدين من منصة إحسان

الرعاية الصحية للأيتام الرضع.

السلال الرمضانية للأسر المعسرة.

دعم المسكن للأسر الأشد احتياجاً.

العلاج الحركي لأطفال متلازمة داون.

ترميم وتأثيث منازل المحتاجين.

الأجهزة الكهربائية للأسر المعسرة.

الرعاية الصحية للمسنين.

العمليات الجراحية العاجلة للمحتاجين.

ترميم منازل الأسر محدودة الدخل.

توفير الأجهزة الطبية للمحتاجين.

الدعم الصحي للحوامل ذوي الحاجة.

توفير حقائب الدفء الشتوية.

توفير خيام الإيواء والإسكان.

تجهيزات المدارس.

حقائب المواد غير الغذائية.

العمليات الجراحية المتخصصة.

الحقائب المدرسية للمحتاجين.

سداد ديون الغارمين من خلال فُرجت.

وعيرها الكثير من المصارف الخيرية الأخرى.

الجهات صاحبة الإشراف على منصة إحسان

منصة احسان الوطنية للعمل الخيري

وبذلك نكون قد استعرضنا ملامح تفصيلية عن منصة إحسان للعمل الخيري، وشرحنا توجهات وأهداف المنصة، وكذاك العديد من الفئات التي يمكنها الاستفادة من المنصة، وفي حال كان لديكم أي استفسارات، فباب التواصل معنا مفتوح من خلال التعليقات، وذلك للإجابة غلى جميع استفساراتكم.